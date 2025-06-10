Alman istihbaratının bir numaralı isminden Rusya uyarısı

Table Media adlı haber platformuna verdiği podcast röportajında konuşan Bruno Kahl, Rus yetkililerin, NATO Antlaşması’nın kolektif savunma yükümlülüklerinin (Madde 5) artık fiilen işlemediğine inandıklarına dair net istihbarat bilgileri olduğunu belirtti.



“Ukrayna, Batı’ya doğru ilerleyişin yalnızca bir adımı. Tanklarla saldıracaklarını düşünmüyoruz ama NATO’nun dayanışma vaadi test edilmek isteniyor" diyen Kahl, Rusya’nın doğrudan askeri işgale gerek duymadan, örneğin Estonya gibi ülkelerde yaşayan sözde baskı altındaki Rus azınlıkları koruma bahanesiyle “küçük yeşil adamlar”, yani kimliksiz askerler gönderebileceğine dikkat çekti.

Kahl ayrıca, ABD'li mevkidaşlarıyla yaptığı temasların ardından, Amerikan istihbarat servislerinin de Rusya’nın NATO’ya yönelik tehditlerini ciddiye aldığını söyleyerek "Onlar da bu tehdidi bizim kadar ciddiye alıyorlar, çok şükür" dedi.