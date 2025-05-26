Alman ordu komutanı tarih verdi: "Savaşa hazır olun"
Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer, orduya "tam donanım" emri verdi. Komutan, Rusya'nın NATO topraklarına karşı büyük ölçekte bir saldırı düzenleme kapasitesine işaret ediyor.
Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, ordunun 2029 yılına kadar silah ve diğer teçhizatla tam olarak donatılmasını emretti.
Broyer ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin tahminlerine göre, Rusya 2029 yılına kadar NATO topraklarına saldırmak için kuvvetlerini yeterince yeniden oluşturmuş olabilir.
Broyer'in 19 Mayıs'ta imzaladığı “Hazırlığın Artırılması için Öncelikli Talimatlar” başlıklı belgede Almanya'nın bu hedefe “borç freninin” gevşetilmesiyle sağlanan fonların yardımıyla ulaşacağı belirtiliyor.
SİLAHLARDAKİ ÖNCELİKLER BELİRLENİYOR
Broyer direktifte, kısmen NATO tarafından belirlenen öncelikler temelinde, edinilecek ya da konuşlandırılacak silahlar için öncelikler belirliyor. Bunlar arasında Almanya'nın hava savunmasının, özellikle de insansız hava araçlarının önlenmesi amacıyla güçlendirilmesi de yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl Reuters'a konuşan kaynaklar, NATO'nun Berlin'den Patriot bataryaları gibi kısa ve uzun menzilli sistemleri içeren hava savunma kapasitesini dört katına çıkarmasını isteyeceğini söylemişti.
DÜŞMAN HATTININ GERİSİNE HASSAS SALDIRI
Bir diğer öncelik de 500 kilometreden daha uzaktaki ve düşman hatlarının gerisindeki hedeflere hassas saldırı kapasitesi.
Breuer, Almanya'nın mühimmat stoklarının yenilenmesi için bastırmanın yanı sıra, Almanya'nın her tür mühimmat için stoklama hedeflerini yükseltmesini de emrediyor.
UZAYDA DAYANIKLI BİR SİSTEM KURULACAK
Belgede sıralanan diğer öncelikler ise Almanya'nın elektronik savaş kabiliyetlerinin hızla arttırılması ve uzayda dayanıklı bir “saldırı ve savunma kabiliyetleri” sisteminin kurulması.
Ordu Komutanı Alfons Mais, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada geniş çaplı bir sosyal ve endüstriyel seferberliğin Rus kuvvetlerinin hızla ateş gücü kazanması anlamına geldiğini söylemişti.
“En geç 2029'dan itibaren Rus kuvvetleri NATO topraklarına karşı büyük ölçekte konvansiyonel bir saldırıda bulunma kapasitesine sahip olacaklar” diyen Mais, “Ama bizi test etmeye çok daha erken başlayabilirler” diye ekledi.
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