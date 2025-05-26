Alman ordu komutanı tarih verdi: "Savaşa hazır olun"

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, ordunun 2029 yılına kadar silah ve diğer teçhizatla tam olarak donatılmasını emretti.

Broyer ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin tahminlerine göre, Rusya 2029 yılına kadar NATO topraklarına saldırmak için kuvvetlerini yeterince yeniden oluşturmuş olabilir.

Broyer'in 19 Mayıs'ta imzaladığı “Hazırlığın Artırılması için Öncelikli Talimatlar” başlıklı belgede Almanya'nın bu hedefe “borç freninin” gevşetilmesiyle sağlanan fonların yardımıyla ulaşacağı belirtiliyor.

SİLAHLARDAKİ ÖNCELİKLER BELİRLENİYOR

Broyer direktifte, kısmen NATO tarafından belirlenen öncelikler temelinde, edinilecek ya da konuşlandırılacak silahlar için öncelikler belirliyor. Bunlar arasında Almanya'nın hava savunmasının, özellikle de insansız hava araçlarının önlenmesi amacıyla güçlendirilmesi de yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl Reuters'a konuşan kaynaklar, NATO'nun Berlin'den Patriot bataryaları gibi kısa ve uzun menzilli sistemleri içeren hava savunma kapasitesini dört katına çıkarmasını isteyeceğini söylemişti.