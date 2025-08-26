Alman ordusunda aşırı sağcılar artıyor: 97 asker ihraç edildi

Almanya Sol Parti milletvekili Zada Salihovic’in verdiği soru önergesiyle ortaya çıkan veriler, Alman ordusunda aşırı sağcıların sayısında önemli oranda artış yaşandığını gösterdi.



Wehrbeauftragte (Parlamento ordu denetçisi) Eva Högl’ün 2024 yılı raporuna göre, orduda toplam 275 aşırılık yanlısı olay kaydedildi; bunların 219’u doğrudan aşırı sağcılıkla bağlantılı. Bir önceki yıl bu sayı 178’di. Vakalarda Nazi selamı verilmesi, ırkçı söylemler ve aşırı sağcı şarkı sözlerinin kullanılması gibi örnekler yer aldı.

"GÜNLÜK BİR GERÇEKLİK"

Salihovic, ordudaki bu durumu “tekil bir olay değil, günlük bir gerçeklik” sözleriyle eleştirerek, “Eğer gamalı haç anayasadan daha fazla yoldaşlık duygusu yaratıyorsa, bu ordu da bu ülke de ciddi bir sorunla karşı karşıyadır” dedi.



Savunma Bakanlığı ise olayların toplam personel sayısına kıyasla “çok az” olduğunu savundu. Bundeswehr’de yaklaşık 180 bin asker ve 80 bin sivil çalışan görev yapıyor. Bakanlık, aşırıcılıkla mücadelenin en yüksek önceliğe sahip olduğunu vurguladı.



2024’te yayımlanan bir araştırma da, orduda son dönemde aşırı sağ eğilimlerin arttığını ancak uzun vadeli trendde 2000’lerden bu yana düşüş olduğunu ortaya koydu. Çalışma, özellikle kendini “askeri elit” olarak gören ve Wehrmacht geleneğini öne çıkaran askerlerin bu fikirlere daha açık olduğunu tespit etti.