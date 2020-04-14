Alman ordusunda TikTok videosu skandalı

Alman ordusu Bundeswehr'in Hava Kuvvetleri'ne ait resmi Twitter hesabında geçtiğimiz pazar günü bir video paylaşıldı. Görüntülerde Paskalya bayramına dikkat çekmek amacıyla orduya ait savaş uçağının egzozundan çıkardığı ateşle yumurta kaynattığı görülüyor. Buraya kadar bir sorun yok. Ancak söz konusu video, bir asker tarafından TikTok uygulaması kullanılarak kişisel hesabına yüklendi.



ABD ordusu Çin menşeili "TikTok" uygulamasını "siber casusluk" tehdidi olarak algıladığı için orduda kullanmaya izin vermiyor ve müttefiklerinin kullanmaması için de uyarıda bulunuyor. Alman istihbaratı da TikTok benzeri uygulamaların verilerin korunmasında risk oluşturabileceğini belirtmişti.



Almanya Savunma Bakanlığı'nın uyarısı sonrası, Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabındaki video kaldırıldı.



Alman Bild gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan Hava Kuvvetleri'nden bir yetkili, "Paskalya videosu özel bir hesap tarafından hazırlandı ve Hava Kuvvetleri ekibi tarafından resmi Twitter hesabına yüklendi. Söz konusu videonun başka bir kişisel hesapta TikTok üzerinden yayınlandığı fark edilince, Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabından silindi" dedi.



Açıklamada, video hazırlanırken Hava Kuvvetleri'ne ait telefon ve ordunun bilgi-işlem alt yapısının kullanılmadığı vurgulandı.



Alman ordusu, gençlerin orduya katılmasını özendirme amacıyla geçtiğimiz aylarda videoların yayınlandığı bir hesap oluşturmuştu. Ancak söz konusu hesap oluşturulurken ordunun altyapısından faydalanıldığı ve dış kaynaklı uygulamalardan yararlanılmadığı açıklanmıştı.