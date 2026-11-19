UZMANLARDAN "YAPISAL SORUNLARI ÇÖZMEZ" UYARISI

Roland Berger otomotiv uzmanı Felix Mogge ise yeni sektörlere yönelmenin çoğu tedarikçi için yeterli olmayacağını savundu.

Hedef pazarlarda zaten çetin bir rekabet olduğunu belirten Mogge, savunma sektöründeki sipariş hacimlerinin otomotive kıyasla daha küçük ve öngörülemez olduğuna dikkat çekti.

Mogge, AFP'ye, "Yeni ürün segmentleri bulmak, küçük de olsa bir tedarikçinin portföyüne ilginç bir katkı sağlayabilir. Ancak bu, otomotiv tarafındaki yapısal sorunları çözmeyecektir" dedi.

Jopp Genel Müdürü Buechs da savunma sanayisindeki sözleşme yapısı nedeniyle dron anlaşmasının tam olarak kaç kişilik istihdamı kurtaracağının belirsiz olduğunu aktardı.

Savunma şirketlerinin belirli bir miktar ürün alıp daha fazlasını alma opsiyonu tanıyan çerçeve sözleşmeler imzaladığına değinen Buechs, "Savunma sektörü küçük partiler halinde sipariş veriyor" dedi.

Buechs, otomotivde üretim süreçlerinin uzun sürdüğünü ve hacimlerin kolayca hesaplanabildiğini belirterek, "Sorun şu ki otomotiv sektöründe kar marjları zorlu ve gerçekten epey kötü. Sektör için işler şimdiden çok zorlaştı ve böyle devam edecek gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı.