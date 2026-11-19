Alman otomotiv sektörü krizde. Şirketler savunma sanayiine yöneldi
19.11.2026 14:37
Danışmanlık şirketi EY'nin verilerine göre ülke, 2019'dan bu yana 140 binden fazla otomotiv istihdamını kaybetti ve bu kayıp sektördeki her altı çalışandan birine karşılık geliyor.
Almanya'da otomotiv sektöründeki derinleşen kriz, tedarikçilerin yaklaşık yüzde 80'ini savunma, uzay ve tıbbi teknoloji gibi yeni alanlara yöneltti.
Almanya'nın otomotiv tedarikçileri, sektördeki derinleşen kriz nedeniyle savunma, uzay ve tıbbi teknoloji gibi yeni alanlara yöneliyor.
Danışmanlık şirketi EY'nin verilerine göre ülke, 2019'dan bu yana 140 binden fazla otomotiv istihdamını kaybetti ve bu kayıp sektördeki her altı çalışandan birine karşılık geliyor.
Çinli şirketlerin yoğun rekabeti, ABD'nin yüksek gümrük tarifeleri, Avrupa'daki zayıf talep ve Almanya'daki yüksek üretim maliyetleri, ülkenin amiral gemisi otomotiv sektörünü zorluyor.
Danışmanlık şirketi Roland Berger'in geçen yıl yaptığı ankete göre Alman otomotiv tedarikçilerinin neredeyse yüzde 80'i büyüme için yeni sektörlere bakıyor ve en çok savunma, tıbbi teknoloji ile uzay alanları öne çıkıyor.
PORSCHE'YE VİTES ÜRETEN ŞİRKET ARTIK GÖZETLEME DRONU YAPIYOR
Almanya'nın otomotiv merkezlerinden Bavyera eyaletindeki aile şirketi Jopp, Porsche için vites sistemi üretim anlaşmasının sona ermeye yaklaşmasıyla yeni bir alan arayışına girdi.
Şirket, Alman savunma girişimi Highcat için ayda bin gözetleme dronu üretebilecek kapasiteye ulaştı.
Highcat bu dronları silahlı kuvvetler, polis ve itfaiye gibi kurumlara tedarik ediyor.
Jopp, dron anlaşmasıyla satışlarında otomotiv sektörüne olan bağımlılığını mevcut yüzde 85 seviyesinden 2035'e kadar yüzde 60'a düşürmeyi planlıyor.
Son altı yılda çalışan sayısı yaklaşık 2 binden bin 400'e inen ve iki fabrikasını kapatan şirketin Genel Müdürü Martin Buechs, AFP'ye yaptığı açıklamada dron hamlesinin en azından mevcut iş gücünü korumalarını sağladığını belirtti.
Buechs, "Bir noktada yeniden büyüyebileceğimizi umuyorum ancak şimdilik elimizdeki istihdamı korumaya odaklanıyoruz" dedi.
Geçmişte yeni otomotiv işleri kazanmakta çok başarılı olduklarını aktaran Buechs, "Ancak ne yazık ki birçok proje erteleniyor. İşler iki yıla kadar öteleniyor ve müşteriler çok daha düşük hacimler talep ediyor" diye konuştu.
Almanya'nın otomotiv tedarikçileri, sektördeki derinleşen kriz nedeniyle savunma, uzay ve tıbbi teknoloji gibi yeni alanlara yöneliyor.
SCHAEFFLER UZAY VE SİHA PAZARINA GİRİYOR
8 binden fazla kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan sektörün büyük oyuncularından Schaeffler de yeni pazarlara açılmak için işbirlikleri duyurdu.
Şirket mayıs ayında, ABD'li uydu veri firması Spire Global ile uzay aracı bileşenleri üreteceğini ve iki firmanın gelecekte birlikte büyük ölçekli uydu üretimi yapabileceğini açıkladı.
Schaeffler bir ay sonra da Fransız Delair'in geliştirdiği Damocles adlı silahlı insansız hava aracını (SİHA) ve düşman dronlara karşı koruma sağlayan Aspik Interceptor sistemini üreteceğini bildirdi.
Schaeffler CEO'su Klaus Rosenfeld bu ay yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünün Avrupa'da "sürekli bir gerilemeyle" karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Bunun yarın ortadan kalkacak bir şey olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
8 binden fazla kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan sektörün büyük oyuncularından Schaeffler de yeni pazarlara açılmak için işbirlikleri duyurdu.
UZMANLARDAN "YAPISAL SORUNLARI ÇÖZMEZ" UYARISI
Roland Berger otomotiv uzmanı Felix Mogge ise yeni sektörlere yönelmenin çoğu tedarikçi için yeterli olmayacağını savundu.
Hedef pazarlarda zaten çetin bir rekabet olduğunu belirten Mogge, savunma sektöründeki sipariş hacimlerinin otomotive kıyasla daha küçük ve öngörülemez olduğuna dikkat çekti.
Mogge, AFP'ye, "Yeni ürün segmentleri bulmak, küçük de olsa bir tedarikçinin portföyüne ilginç bir katkı sağlayabilir. Ancak bu, otomotiv tarafındaki yapısal sorunları çözmeyecektir" dedi.
Jopp Genel Müdürü Buechs da savunma sanayisindeki sözleşme yapısı nedeniyle dron anlaşmasının tam olarak kaç kişilik istihdamı kurtaracağının belirsiz olduğunu aktardı.
Savunma şirketlerinin belirli bir miktar ürün alıp daha fazlasını alma opsiyonu tanıyan çerçeve sözleşmeler imzaladığına değinen Buechs, "Savunma sektörü küçük partiler halinde sipariş veriyor" dedi.
Buechs, otomotivde üretim süreçlerinin uzun sürdüğünü ve hacimlerin kolayca hesaplanabildiğini belirterek, "Sorun şu ki otomotiv sektöründe kar marjları zorlu ve gerçekten epey kötü. Sektör için işler şimdiden çok zorlaştı ve böyle devam edecek gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı.