Alman savaş gemileri Tayvan Boğazı'nda talimat bekliyor

Almanya donanmasına ait iki savaş gemisi, tartışmnalı Tayvan boğazını geçmek için donanma komutanlığından talimat bekliyor.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, adayı Çin ana karasından ayıran 180 kilometre genişliğindeki boğaz üzerinde demokratik olarak seçilmiş Tayvan yönetimi yerine sadece kendisinin egemen olduğunu iddia ediyor.



ABD ve Tayvan ise boğazın uluslararası bir denizyolu olduğunu belirtiyorlar.

EN SON 2002'DE GEÇTİ



ABD ve aralarında Kanada'nın da olduğu çeşitli ülkeler geçen haftalarda boğazdan savaş gemilerini geçirmiş olsa da Alman donanması boğazdan en son 2002'de geçmişti.



Alman donanmasının bölgedeki görev gücünün komutanı Tümamiral Axel Schulz, Reuters ile telefon ile yaptığı söyleşide "Karar henüz alınmadı" diyerek hava durumunun kararda etkili olacağını ekledi.



Schulz, "Ortak ülke ve dostlarımızın yanında olduğumuzu; kurala dayalı düzene, toprak anlaşmazlıklarının barışçıl yöntemlerle çözülmesine ve seyrüsefer güvenliğine olan irademizi göstermek için bayrağımızı sergiliyoruz" dedi.

Alman fırkateyni Baden-Württemberg ve ikmal gemisi Frankfurt am Main, gelecek ay gerçekleşmesi planlanan boğaz geçişi öncesinde yarın Tokyo limanını ziyaret edecek. Ayrıca bölgede düzenlenen tatbikatlara katılacak.

ÇİN'İN BOĞAZDAKİ ETKİNLİĞİ



Çin silahlı kuvvetleri, geçen dört yılda boğazdaki etkinliğini artırdı.



Batılı ülkeler Çin'in son yıllarda bölgede sergilemeye başladığı egemenlik iddialarına karşı çıkarken, bölgedeki askeri varlıklarını artırdı. Çin ve dünyanın başlıca çip imalat tesislerine ev sahipliği yapan Tayvan ile yüksek dış ticaret hacmine sahip olan Almanya da Batılı ülkeler ile benzer askeri adımlar atmaya başladı.



Geçişin "normal bir geçiş" olacağını fakat yakından izleneceğini söyleyen Schulz, "Çin donanmasının ve muhtemelen sahil güvenlik güçleri veya denizcilik milislerinin refakat etmesini bekliyorum" diye ekleyerek bunun olağan bir uygulama olduğunu belirtti.

