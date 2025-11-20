Alman sinemasında Nazi depremi: Onur madalyaları iptal edildi

Almanya’da film ve sinema sektöründe "Nazi" depremi yaşandı.

Münih Çağdaş Tarih Enstitüsü’nün (IfZ) Nazi döneminde sinema endüstrisine yönelik müdahaleleri incelediği araştırmaya göre, film ve sinema sektöründeki bazı isimlerin "Nazi sempatizanlığı ile lekelenmiş" ve "Nazi ideolojisine uygun" olduğu tespit edildi.

Ülkede film endüstrisinin çatı kuruşu olan Alman Film Endüstrisi Derneği (SPIO) tarafından yapılan açıklamada, IfZ tarafından yapılan araştırma sonucunda Nazilerle bağlantısı veya Nazilere sempatisi olduğu belirlenen Nazi propaganda filmlerinin yönetmeni Leni Riefenstahl, aktör Heinz Rühmann, eski Berlinale direktörü Alfred Bauer ve August Arnold, sinema oyuncusu Olga Tschechowa ve film yapımcısı Ludwig Waldleitner’in de aralarında olduğu 14 isme verilen onur madalyalarının geçmişe dönük olmak üzere iptal edildiği bildirildi.

MADALYALARI İPTAL OLAN İSİMLER

Onur madalyaları iptal edilen isimlerden biri olan 1902 doğumlu kadın yönetmen Leni Riefenstahl, 1933 yılından itibaren Nazilerin propagandasını yaptığı ‘İnancın Zaferi’, ‘İradenin Zaferi’, zorunlu askerliği öven ‘Özgürlük Günü’ gibi filmleri hazırlamıştı.

1987 yılında yaptığı propaganda filmlerinin sanatsal amaç taşıdığını öne süren Riefenstahl, 2003 yılında hayatını kaybetmişti.

Onur madalyaları alınanlar arasında olan Heinz Rühmann 1994’te, Alfred Bauer 1986’da, August Arnold 1983’te, oyuncu Olga Tschechowa 1980 yılında, yapımcı Ludwig Waldleitner ise 1998’de hayatını kaybetmişti.

ESKİ FRANKFURT KÜLTÜR İŞLERİ BAŞKANI HIFFMANN LİSTE DIŞINDA TUTULDU

SPIO, daha önce Nazi sempatizanı olan ancak 1945’ten sonra Nazi geçmişini eleştiren ve Nazi karşıtı filmlere imza atan eski Frankfurt Kültür İşleri Başkanı Hilmar Hoffmann’ı insanların değişebileceğini kanıtladığı gerekçesiyle liste dışında tuttu.

“ARAŞTIRMA DOĞRU DERSLER ÇIKARMAYI MÜMKÜN KILACAK”

Alman Film Endüstrisi Derneği Başkanı Peter Schauerte yaptığı açıklamada, toplumdaki aşırı sağ eğilimlerin arttığı bir dönemde hazırlanan IfZ araştırmasının derneğin sorunlu geçmişinden doğru dersler çıkarmayı mümkün kılacağını söyledi.

Schauerte, derneğin bundan sonra yalnızca film endüstrisindeki başarılara değil, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan sosyo-politik bağlılığa da ödül vereceğini bildirdi.