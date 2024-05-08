Alman siyasetçilere üst üste saldırı | Avrupa solu aşırı sağla mücadele sözü verdi

Almanya'da siyasetçilere yönelik saldırılarla ilgili endişeler artıyor.

Reuters'in haberine göre, polis bugün yaptığı açıklamada, Berlin senatörü ve eski belediye başkanı Franziska Giffey'in, kütüphanede bir adamın arkadan ağır bir cisimle vurması sonucu yaralandığını söyledi.



Polis açıklamasında, ekonomiden sorumlu yerel bakan ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olan Giffey'in başına ve boynuna içinde sert bir cisim bulunan bir çanta ile vurulduğu belirtildi.

Giffey kısa süreliğine hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun Sosyal Demokrat Partili üyesi Matthias Ecke'nin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına neden olan başka bir saldırıyla ilgili dört Alman genç hakkında soruşturma başlatıldı.



Ecke, geçen cuma akşamı doğudaki Dresden kentinde SPD'nin afişlerini asarken tekmelenerek yere düşürülmüş ve dövülmüştü.

BBC'nin bildirdiğine göre ondan birkaç dakika önce de Yeşiller'in kentteki bir kampanya çalışanı dövülmüştü.



Dresden'de Yeşiller üyesi bir kadın siyasetçi de dün akşam afiş asarken iki kişinin saldırısına uğradı.



Ayrıca Yvonne Mosler bir TV ekibiyle birlikte çekim yaptığı sırada itildi ve üzerine tükürüldü.



Dresden polisi, bir erkek ve bir kadından oluşan iki şüphelinin, Mosler seçim afişlerini asmaya başladığında Hitler selamı veren bir grubun parçası olduğunu bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, politikacılara yönelik saldırıların "çirkin ve korkakça" olduğunu söyledi.

"AŞIRI SAĞA KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) sol grubu, saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "3 Mayıs Cuma günü, AP Milletvekili Matthias Ecke'nin Almanya'da seçim kampanyası yürütürken aşırı sağcı haydutlar tarafından saldırıya uğraması ve ağır yaralanması nedeniyle demokrasi için kara bir gün olmuştur" denildi.



Solun, "bu vahşi saldırıyı şiddetle kınadığı" Ecke ile dayanışmasını yinelediği belirtilirken, bu saldırının tüm yurttaşlara ve demokrasinin kendisine yapıldığı vurgulandı.



Açılamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Aşırı sağ, nefret söylemleriyle dayanılmaz bir korku iklimi yarattı. Her yerde çoğalıyor: İsveç'te bir nazi grubu hareket halindeki insanların kampına saldırdı, Portekiz'de aşırı sağla bağlantılı altı adam bir göçmene saldırdı ve Macaristan'da bir İtalyan aktivist nazi gruplarıyla karşı karşıya geldiği için hapiste. Buna daha fazla tahammül edemeyiz."



Sol Parti (Die Linke) Eşbaşkanı Martin Schirdewan da şu yorumu yaptı: "Die Linke aktivistlerinin aşırı sağın şiddetli saldırıları karşısında gösterdikleri cesareti selamlamak istiyorum. Birlikte mücadele edeceğiz ve hakarete uğramayacağız. Daha adil bir Avrupa için mücadele etmeye ve aşırı sağa karşı demokrasiyi korumaya devam edeceğiz."



AFD'NİN YASAKLANMASI ÇAĞRISI

Avrupa Parlamentosu sol grubunun internet sitesindeki açıklamasında, aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) partisinin demokratik olmadığı ve değerlerinin "aşağılık bir ideolojiden" kaynaklandığı belirtildi.

Afd'nin, gizli şekilde göçmenlere ilişkin daha önce yaptığı ırkçı toplantının ortaya çıktığı da hatırlatıldı.

"AfD demokrasilerimiz ve Avrupa için tehlikelidir" denilen açıklamada, "Schirdewan (Die Linke, Almanya) tarafından talep edildiği gibi: AfD'nin yasaklanmasının çok ciddi bir şekilde incelenmesini ve değerlendirilmesini özellikle talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.



Açıklma şöyle sonlandırıldı: "Avrupa'da aşırı sağın yükselişi temel hak ve özgürlüklerimize yönelik bir tehdittir. Bu günlük bir mücadeledir ve bizi baskı altına almaya çalışanlara karşı mücadele etmekten korkmuyoruz. İster sokaklarda ister kurumlarda olsun, onlarla her zaman yüzleşeceğiz."