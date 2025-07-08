Alman uçağı lazerle hedef alındı, Çin Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Almanya, Çin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çin ordusunun Avrupa Birliği’nin (AB) deniz güvenliğini korumayı amaçlayan “Aspides Operasyonu” sırasında bir Alman uçağını lazerle hedef aldığını duyurdu.

Söz konusu operasyon, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası denizcilik faaliyetlerine yanıt olarak yürütülen bir ABD askeri operasyonu olarak biliniyor.



Dışişleri Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Alman personeli riske atmak ve operasyonu sekteye uğratmak tamamen kabul edilemezdir” dedi. Açıklamada, Çin Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.



Olayla ilgili henüz başka bir bilgi kamuoyuna yansımazken, bu olay, Çin’in Avrupa’daki kritik teknolojiler ve güvenlik altyapısı üzerindeki etkisi konusunda AB içinde endişelerin arttığı bir dönemde yaşandı.



Avrupa Komisyonu ve Çin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, başkent Berlin’deki Çin Büyükelçiliği de e-posta ile yapılan yorum talebine henüz yanıt vermedi.