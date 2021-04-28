Alman vekiller ölümle tehdit edildi

Almanya’da corona virüs salgınına karşı daha etkili olabilmek için hazırlanan Enfeksiyon Koruma Yasası'nda yapılan değişikliğin ardından  federal milletvekilleri ölümle tehdit edildi. Sosyal medyada ‘ölüm listelerinin’ dolaşmaya başlaması ile birlikte BKA, listede adı geçen politikacılara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

İHA 28.04.2021 - 16:17 | Son Güncelleme : 28.04.2021 - 16:19

Alman vekiller ölümle tehdit edildi

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Almanya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile daha etkili mücadele edebilmek için hazırlanan Enfeksiyon Koruma Yasası, geçtiğimiz günlerde federal mecliste yapılan oylamada kabul edilmişti.

Yasada değişiklik yapılmasının ardından federal milletvekilleri ölümle tehdit edildi.

Sosyal medyada ‘ölüm listelerinin’ dolaşmaya başlaması ile birlikte Federal Ceza Polis Bürosu (BKA), adı listede bulunan ve ölüm tehdidi alan politikacılara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI DURDUR"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Müller gibi siyasilerin özel konutlarının önünde "sokağa çıkma yasağını durdur" sloganı ile tam adreslerinin yer aldığı bildiride, 1 Mayıs'ta eylem yapılacağı çağrısında bulunuldu. Saldırı düzenlenecek yerlerin arasında basın yayın organları ve Yahudiler Merkez Konseyi de hedef olarak gösteriliyor.

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