Alman virologdan iddia: Virüsün bulaşma alanı marketler değil

Almanya'da Bonn Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Hendrik Streeck yeni tip corona virüsün (Covid-19) bulaşma alışkanlıklarını laboratuvarlarda değil, semptomu en ağır şekilde yaşayan hastaların evlerinde araştırdı. Alman bilim insanı Streeck'in iddiasına göre, virüs cep telefonu, musluk ya da kapı kolundan bulaşmıyor.



Alman Bild gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, virolog Streeck ekibiyle birlikte Almanya'da corona virüs vakalarının en fazla görüldüğü eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya'da sahada araştırmalar yaparak, virüsün bulaşma alışkanlıklarıyla ilgili veri topluyor.



Alman bilim insanı Hendrik Streeck, diğer meslektaşlarından çok farklı bir iddia ortaya attı. Streeck'e göre, corona virüs market alışverişinde, restoranda ya da kasapta bulaşmıyor.

Streeck virüsün bulaşma yerlerinin daha kalabalık ve uzun vakit geçirilen alanlar olan stadyum, konser, bar, eğlence ve tatil mekanları olduğunu belirtiyor.

KALABALIK VE DAR ALANLARA DİKKAT



Alman virolog Hendrik Streeck, Avrupa'da corona virüsün bulaşma alanlarına da dikkat çekiyor. Streeck'e göre, virüs Almanya'da başkent Berlin'de bir partide, İtalya'da Bergamo'da bir futbol maçı esnasında ve Ischgl'de kayak merkezinde insanlara bulaşarak yayıldı.

ALMAN SİYASİLERLE TERS DÜŞTÜ

Alman virolog Hendrik Streeck virüsün bulaşma alışkanlıklarını sahada ekibiyle birlikte araştırıyor.

Alman virolog bazı açıklamalarıyla siyasilerle de ters düşüyor. Streeck, "Kuaför salonlarında virüsün bulaştığına dair elimizde henüz bir veri yok ama tüm kuaför salonlarını kapattık. Virüs vakalarının dokunma ile olmadığını ancak kutlamalar sırasında yaşandığını gayet iyi biliyoruz. Bu örneklere bakarak önlemleri yeniden düzenleyebiliriz" dedi.



Almanya'nın Heinsberg kentinde sahada yaptıkları çalışmayı anlatan Streeck şunları belirtti: "Bütün semptomları gösteren hastaların evlerinde virüs avına çıktık. Tek bir evde bile cep telefonu, musluk ya da kapı kolu üzerinde corona virüse rastlamadık" şeklinde konuştu.