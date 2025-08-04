Almanlar savaşa hazır değil

Almanya'da yapılan bir ankete göre, savunma durumunda sadece her 6 kişiden 1'i tereddüt etmeden silaha sarılacağını belirtti.

Ankete binden fazla kişi katıldı.

Stern'in haberine göre yüzde 16'sı “kesinlikle” buna hazır olduğunu söylerken, yüzde 22'si ise kendi değerlendirmelerine göre “muhtemelen” bunu yapar. Bu, kamuoyu araştırma enstitüsü Forsa'nın Redaktionsnetzwerk Deutschland için yaptığı bir anketin sonucu.

Buna karşılık, yüzde 59'luk açık bir çoğunluk, askeri bir saldırı durumunda Almanya'yı silahla savunmaya “muhtemelen hayır” ya da hiç hazır olmadığını belirtiyor. Kadınlarda bu oran yüzde 72'ye kadar çıkıyor.

Aynı zamanda, her 4 kişiden birden fazlası (yüzde 27) Almanya'nın önümüzdeki 5 yıl içinde askeri saldırıya uğramasının çok veya oldukça muhtemel olduğunu düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 59'u ise Almanya'nın bu süre zarfında, saldırıya uğrayan başka bir NATO üyesine yardım etme yükümlülüğü kapsamında askeri yardımda bulunması gerektiğini düşünüyor.