Almanlar, Scholz'un "liderlik sergileyemediğini" düşünüyor

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin "Politbaromater" anketine katılanların yüzde 76'sı, Scholz'un "liderlik sergileyemediğini" ifade etti. Başbakan'ın "liderlik sergilediğini" düşünenlerin oranı yüzde 16'da kaldı.



Ankette, Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) destekçilerinden de Başbakan'ın "liderlik gösteremediğini" söyleyenlerin oranının yüzde 60 olması dikkati çekti.



Scholz'un başbakan olarak "işini iyi yapmadığını" kaydedenlerin oranı yüzde 58, "işini iyi yaptığını" ifade edenlerin oranı ise yüzde 36 oldu.



"Olaf Scholz, 2025'te yapılacak genel seçimlerde tekrar SPD'den başbakan adayı olmalı mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 67'si "Hayır", yüzde 29'u "Evet" yanıtını verdi.



SPD destekçilerinden de Scholz'un yeniden başbakan adayı olmasını istemeyenlerin oranı yüzde 41 olarak hesaplandı.



HALK HÜKÜMETTEN MEMNUN DEĞİL



Anket sonuçlarına göre, halkın yarısından fazlası SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan "trafik lambası" koalisyonunun çalışmalarından memnun değil.



Ankete katılanların yüzde 62'si hükümetin çalışmalarını "kötü" bulduğunu söylerken, yüzde 33'ü "iyi" bulduğunu ifade etti.



Hükümetinin yasama dönemini tamamlayıp Eylül 2025'e kadar görevini sürdüreceğini inanların oranı yüzde 74 olurken, ankete katılanların sadece yüzde 21'i erken seçime gidileceğini düşünüyor.

