Almanlar yaz tatili için ne çok Antalya'yı tercih ediyor

Antalya’nın bu yaz Alman turistlerin en fazla rezervasyon yaptığı destinasyonlar arasında olduğu bildirildi.

Almanlar yaz tatili için ne çok Antalya'yı tercih ediyor

'nın önde gelen turizm şirketi TUI, 2024 yazı için İspanyol adası Mallorca'nın Alman turistler için bir numaralı tercih olmaya devam ettiği, adayı ve Yunan adaları Girit, Rodos ve Kos'un izlediği ifade edildi.

TUI Almanya Müdürü Stefan Baumert, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2024 yazı için güçlü rezervasyonlar beklediklerini belirterek, “Gelecek birkaç hafta için beklentiler de umut verici. Akdeniz çevresindeki tatil destinasyonları her zamankinden daha popüler. Geçen yazki iyi rezervasyon durumunu bir kez daha geçebiliriz.” ifadelerini kullandı.

TUI'nin bu yıl yaz tatillerini sonbaharın sonlarına kadar uzatarak yüksek talebe yanıt verdiğini aktaran Baumert, "Tatilciler, Akdeniz'de kasım ayındaki sıcak günlerin de tadını çıkarabilmek için yaz sezonunun uzatılmasını istiyorlar.” dedi.

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