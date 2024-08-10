Almanların yüzde 68'i, savaşın yayılması halinde İsrail'e askeri destek verilmesini reddediyor

Kamu yayıncısı ARD tarafından yayınlanan bir kamuoyu yoklamasına göre Almanların yaklaşık yüzde 68'i, savaşın Lübnan ya da İran'a sıçraması halinde İsrail'e askeri destek verilmesini reddediyor.



Mart ayında yapılan bir anketle karşılaştırıldığında, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Ortadoğu'daki askeri eylemlerine yönelik eleştiriler Alman halkı arasında artıyor.



Ankete katılanların yüzde 57'si İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına verdiği askeri karşılığın "artık çok ileri gittiğini" söyledi. Bu oran yüzde yedi puanlık bir artışa işaret ediyor.



Gazze Şeridi'ne yönelik askeri müdahalenin yerinde olduğunu düşünenlerin oranı ise yedi puanlık bir düşüşle sadece yüzde 21'e geriledi. Sadece yüzde 4'ü yeterince ileri gidilmediğini düşünüyor.



Her 10 Alman'dan altısına (yüzde 61) göre İsrail, Gazze'deki durumdan tamamen ya da kısmen sorumlu.

Almanya, Nazi geçmişi nedeniyle onlarca yıldır İsrail'in sadık bir destekçisi oldu.

Avrupa ülkesi, sadece geçtiğimiz yıl yaptığı 353,70 milyon dolar değerindeki askeri teçhizat ve silah katkısıyla İsrail'in önemli bir silah tedarikçisi konumunda.

