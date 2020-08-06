Almanların yüzde 80'i polis teşkilatında ırkçılığın olduğunu düşünüyor

Almanya’da Infratest Dimap araştırma şirketi tarafından yapılan bir ankete göre Almanların yüzde 80’inin polis teşkilatının içerisinde ırkçılığın bir sorun olduğunu düşündüğü ortaya konuldu.

İHA 06.08.2020 - 08:26

Almanların yüzde 80'i polis teşkilatında ırkçılığın olduğunu düşünüyor
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Almanya'da Berlin merkezli Infratest Dimap araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, Almanların yüzde 80’inin polis teşkilatı içerisindeki ırkçılığın olduğunu düşündüğü ortaya konuldu.

Ankete göre, polis teşkilatındaki ırkçılığı büyük bir sorun olarak niteleyenlerin oranı yüzde 26, küçük bir sorun olarak görenlerin oranı ise yüzde 49.

Ankete katılanların yüzde 5’i ise ırkçılığı çok büyük bir sorun olarak görürken, yüzde 13 ise herhangi bir sorun görmediklerini belirtti. Yüzde 7'lik kesim ise polis teşkilatında ırkçılığa yönelik "bilmiyorum" veya "herhangi bir fikrim yok" şeklinde görüş belirtti.

Polise olan güvenin yüzde 82 olduğu ankette katılımcıların yüzde 15'i polise az güvendiklerini belirtirken, yüzde 2'lik kesim ise polise hiç güvenmediklerini ifade etti. Yüzde 1'lik kesim ise fikrinin olmadığını belirtti.

Almanya’da emniyet birimlerinde şiddet ve ırkçılık tartışması gündemden düşmüyor. Polise karşı yılda 2 bin ile 2 bin 500 arasında soruşturma açılıyor ve bunların çoğu takipsizlikle sonuçlanıyor.

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