Almanya: 3 Ukraynalı “sabotaj saldırısı” şüphesiyle gözaltına alındı

Almanya makamları, Rusya için ülkedeki mal sevkiyatlarına yönelik sabotaj saldırısı planladığı iddia edilen üç Ukraynalının gözaltına alındığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Almanya ve İsviçre’de gözaltına alınan şüphelilerin “Rusya devlet makamları adına hareket ettiğine” inanıldığı ve “Almanya’daki mal sevkiyatına yönelik kundaklama ve patlayıcı saldırıları düzenlemeye” hazır oldukları ifade edildi.



ŞÜPHELİLER NEYLE SUÇLANIYOR?



Savcılığın açıklamasına göre, gözaltına alınan şüpheliler, Almanya’dan Ukrayna’daki alıcılara “içinde patlayıcı ya da yakıcı cihazların olduğu ve sevkiyat sırasında alev alabilecek” paketler göndermeyi amaçlıyordu.



Açıklamada, kimliği Vladyslav T. olarak açıklanan şüphelilerden birinin mart ayının sonunda Köln kentinden iki paket gönderdiği, bu paketlerin içinde GPS takip cihazlarının olduğu belirtildi.



İddiaya göre, paketlerin gönderilmesine dair emri, Yevhen B. isimli şüpheli vermişti. Şüpheli, paketin içeriğini ise Daniil B. isimli üçüncü bir şüpheliden tedarik etmişti.



Savcılık, geçen hafta cuma günü ve salı günü gözaltına alınan şüphelilerin “sabotaj eylemlerinde bulunma amacıyla yabancı ajan olarak hareket ettiği” yönünde “güçlü şüphelerin olduğunu” ifade etti. Şüpheliler, kundaklama ve patlamaya sebep olmak için plan yapmakla suçlandı.



İSVİÇRE’DE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, MAHKEMEYE ÇIKARILACAK



Şüphelilerden Vladyslav T. ve Daniil B. Almanya’nın Köln ve Konstanz kentlerinde gözaltına alındı. İki şüphelinin tutuklu yargılanmasına karar verildi.



İsviçre’nin Thurgau kantonunda gözaltına alınan üçüncü şüpheli Yevhen B. ise Almanya’ya gönderilmeden önce hakim karşısına çıkarılacak.