Almanya 65 bin sığınmacıyı iade edemiyor

Almanya'da iltica başvurusu reddedilen ancak geçerli evrak eksikliğinden dolayı ülkelerine iade edilemeyenlerin sayısında yüzde 71 oranında artış meydana geldi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın 2017 verilerine göre iltica başvurusu reddedilmiş ve ülkelerine iade edilmeleri gereken 65 bin kişi bulunuyor. Bu sayı 2016'da 38 bindi.



İadelerin gerçekleşememesinin başlıca nedeni olarak sığınmacıların pasaportlarının olmaması gösteriliyor. Sığınmacıların vatandaşı oldukları ülkerin bazılarının büyükelçiliklerinin pasaport ve diğer gerekli evrakların sağlanmasında gerekli işbirliğini göstermedikleri belirtiliyor.



Funke Mediengruppe isimli yayın şirketinin elde ettiği İçişleri Bakanlığı raporuna göre, en zayıf işbirliği Hindistan ve Pakinstan ile. Raporda Hindistan'la ilgili, "Elçiliğe sık sık yapılan ziyaretlere rağmen pasaport yenilenmesi taleplerinin işleme konması çok yavaş yapılıyor ya da hiç yapılmıyor" denildi.



Pakistan'la ilgili ise pasaport yenileme işleminin yapıldığı ancak çok yavaş olduğunu ifade edildi. Lübnan'la ilgili ise taleplere çok nadiren yanıt verildiği bilgisi verildi.



Raporda Türkiye temsilcilikleriyle işbirliğinin ise 2017'nin sonlarından itibaren yavaşladığı, işbirliğinin "ülke genelinde zayıf ile çok zayıf arasında" olduğu belirtiliyor.



Avrupa Birliği (AB) Göç Komiseri Dimitris Avramopoulos bu ay yaptığı açıklamda, sığınmacıların iadesi konusunda zayıf işbirliği gösteren ülkelerden AB'ye yapılacak vize başvuru koşullarının zorlaştırılmasının gündemde olduğunu söylemişti.



Ülkelerine iade edilemeyenler arasında 5 bin 743 Hindistan, 4 bin 943 Pakistan, 3 bin 915 Afganistan ve 3 bin 828 Rus vatandaşı var. Rapora göre iltica başvurusu reddedilen 3 bin 800 kişinin uyruğunun ise "belirsiz". İade edilebilecek ülkesi olmayanların arasında Kürtler ve Filistinliler öne çıkıyor.



AB'nin istatistik bürosu Eurostat'ın verilerine göre Almanya AB içerisinde en fazla iltica başvurusu yapılan ülke.

