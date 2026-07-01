Almanya, AB bütçesinde 400 milyar euro kesinti talep ediyor

Avrupa Birliği 'nin en büyük mali destekçisi konumundaki Almanya , Avrupa Komisyonu tarafından 2028-2034 dönemi için hazırlanan 2 trilyon euroluk Çok Yıllı Mali Çerçeve bütçe taslağında 400 milyar euro (456 milyar dolar) tutarında büyük bir kesintiye gidilmesini talep ediyor.

Reuters haber ajansının ulaştığı bir hükümet içi belgede, Berlin yönetimi mevcut bütçe planlarının üye ülkeler için "ödenebilir olmadığını" kaydediyor.

Birliğin yedi yıllık bütçe planlamasının yürürlüğe girebilmesi için 27 üye ülkenin oybirliği gerekiyor.

Almanya 'nın bu net ve keskin muhalefeti, önümüzdeki dönemde Brüksel ile üye başkentler arasında çetin bir müzakere sürecinin yaşanacağına işaret ediyor.

Berlin tarafından hazırlanan belgede, "Mevcut haliyle bir uzlaşıya varılması imkansız görünüyor" tespiti yer alıyor.

Almanya, 2021-2027 dönemindeki 1,3 trilyon euroluk bütçeye kıyasla ciddi bir artış öngören yeni taslağın boyutundan büyük rahatsızlık duyuyor.

Berlin'in sunduğu 400 milyar euroluk kesinti önerisi kabul edilse dahi, yeni bütçe mevcut dönem bütçesinden yüzde 27 daha büyük olacak.

Bu senaryoda Almanya'nın birliğe yapacağı yıllık net katkı payı 50 milyar euronun üzerine çıkacak.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 2027 yılında Fransa, Polonya ve İtalya'da düzenlenecek kritik seçimler öncesinde planlama belirsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, üye ülkelerin bütçe anlaşmasını bu yıl içinde tamamlaması gerektiğini belirtiyor.

AB'NİN LOKOMOTİFLERİ BRÜKSEL'E KARŞI CEPHE ALIYOR

Brüksel'in harcama bütçesini finanse eden daha varlıklı AB üyeleri, Avrupa Komisyonu'nun önerdiği uzun vadeli bütçeyi aşağı çekmek için diplomatik girişimlerini sıklaştırıyor.

Rakamlar üzerindeki müzakereler başlamadan önce, birliğe aldıklarından daha fazla kaynak aktaran dokuz net ödeyici ülkenin bakanları, Brüksel'in planlarına karşı ortak bir muhalefet cephesi örgütlemek üzere bir araya geliyor.

Diplomatik kaynaklar; İsveç, Danimarka, Finlandiya, Avusturya, Hollanda, Almanya, Fransa, İrlanda ve Belçika'yı kapsayan bu grubun, Brüksel'deki Genel İşler Konseyi öncesinde bir çalışma toplantısı düzenleyerek ortak strateji belirleyeceğini aktarıyor.

Mayıs ayında açıklama yapan İsveç'in AB Bakanı Jessica Rosencrantz, bütçe hacminin ciddi oranda düşürülmesi gerektiğini belirterek, "İsveç'in ya da diğer net ödeyici ülkelerin katkı paylarında yaşanacak böylesi olağanüstü bir artışı karşılayacak alanımız yok" değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşın İtalya, İspanya ve Polonya'nın başını çektiği 16 ülkelik karşı blok, bütçede herhangi bir kesintiye gidilmesine karşı çıkıyor.

Bu ülkeler; tarım, yoksul bölgelerin desteklenmesi ve balıkçılık gibi geleneksel alanlara ayrılan kaynakların artırılmasını savunuyor.

Romanya'nın koordinasyonunda ortak bir bildiri yayımlayan Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya; Komisyon'un taslağında bütçe genel olarak büyürken sadece Ortak Tarım Politikası ve Uyum Politikası gibi alanlarda reel kesinti yapıldığına dikkat çekiyor.

AVUSTURYA VE FİNLANDİYA'DAN BÜTÇE DİSİPLİNİ ÇAĞRISI

Öte yandan Avrupa Komisyonu, Kovid-19 salgını dönemindeki borç geri ödemeleri de dahil edildiğinde bütçenin toplamda yaklaşık 2 trilyon euroya, yani üye ülkelerin toplam milli gelirinin yüzde 1,26'sına ulaşmasını hedefliyor.

Mevcut bütçede bu oran yüzde 1,1 seviyesinde bulunuyor.

Avusturya Avrupa Bakanı Claudia Bauer, mayıs ayındaki açıklamasında Brüksel'in her sorunu daha fazla para harcayarak çözme refleksinden vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak, üye ülkelerin kendi bütçelerinde tasarrufa gittiği bir dönemde AB'nin de itidalli davranması gerektiğini belirtmişti.

Finlandiya'nın AB Bakanı Joakim Strand ise savunma ve küresel rekabet gücü gibi yeni öncelikleri desteklediklerini fakat bütçenin genel tavanının mutlaka düşürülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Hollanda hükümeti de tarım sübvansiyonları ve AB memurlarının maaşları dahil birçok kalemde kesinti yapılması yönünde Brüksel'e çağrıda bulunuyor.