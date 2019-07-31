Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Polonya'nın başkenti Varşova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için ülkesinin ABD öncülüğündeki askeri bir misyon olan deniz gücü görevine katılım konusunu değerlendirdi.
Maksimum baskı stratejisini yanlış bulduklarını vurgulayan Maas, "ABD tarafından sunulan ve planlanan misyona Alman hükümeti katılmayacak." dedi.
Maas, Almanya'nın askeri gerilimin artmasını istemediğini, diplomasiden yana olduğunu sözlerine ekledi.
Almanya, ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirdi
Anadolu AjansıDünya
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a yönelik maksimum baskı stratejisini yanlış bulduklarını söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Polonya'nın başkenti Varşova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için ülkesinin ABD öncülüğündeki askeri bir misyon olan deniz gücü görevine katılım konusunu değerlendirdi.