Almanya açıkladı: Covid-19 aşısı ülkede 38 binden fazla kişiyi ölümden kurtardı

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), corona virüs aşıları ile ilgili istatistiki verileri yayımladı.

Enstitü, 6,5 ay içerisinde yapılan aşılar sonucunda ülkede 38 binden fazla kişinin hayatının kurtulduğunu aktarırken, aşıların ayrıca 76 bin kişiyi corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmaktan, 20 bin kişiyi ise yoğun bakım tedavisinden uzak tuttuğunu bildirdi.

706 BİNDEN FAZLA VAKAYI ÖNLEDİ

Yapılan modelleme çalışmasında, Almanya'nın aşı uygulamasının bu yıl 706 binden fazla vakayı önlediğinin de altı çizildi.

Robert Koch Enstitüsü yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşı kampanyasının yüksek etkinliği, aşıların pandemiden çıkış yolunu etkileyici bir şekilde gösteriyor" dedi.

45 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İKİ DOZ AŞI OLDU

Almanya, 2020'nin sonlarında vatandaşlarını virüse karşı aşılamaya başlarken, halihazırda 45 milyondan fazla kişiyi yani nüfusunun yüzde 54,5'ini iki doz aşıladı.

Ülke Sağlık Bakanı Jens Spahn Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 51.8 milyon kişinin veya yüzde 62.3'ünün en az bir doz aşı olduğunu bildirdi.