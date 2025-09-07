Almanya açıkladı: Madde madde savaş planı

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası güvenlik ve savunma harcamalarını artırıyor.

Rusya'dan gelecek muhtemel saldırılara karşı sivil halkı korumaya yönelik 1 milyon kişilik sığınak planı haziran ayında kamuoyuna yansıyan Almanya'nın, savaşlara, krizlere ve afetlere hazırlık eylem planı belli oldu.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Bild Gazetesi'ne verdiği röportajda, ülkesinin afet koruma sisteminin genişletilmesi için 10 milyar euro yatırım yapacağını söyledi. Dobrindt, bu paranın, mevcut yasama döneminin sona ereceği 2029 yılına kadar dijital uyarı sistemleri, ek sığınaklar ve yaklaşık bin 500 afet yardım araçlarının finansmanında kullanılacağını bildirdi.

PLANDA NELER VAR?

İçişleri Bakanı Dobrindt'in verdiği bilgiye göre şu uygulamalar hayata geçirilecek:

Federal hükümet, eyalet yönetimleri ve yerel belediyelerin eşgüdüm içinde hareketini sağlayacak mobil komuta merkezleri oluşturulacak.

Ülke genelinde aktif olmayan veya bulunmayan sirenler işler hale getirilecek.

Mobil erken uyarı sistemleri cep telefonları uygulamalarıyla uyumlu hale getirilecek ve hızlı bir şekilde çalışması sağlanacak.

Arama ve kurtarma faaliyetleri için ağır ekipmanlar satın alınacak. Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), sivil yardım kuruluşları ve Alman ordusunun katılımıyla ortak kriz tatbikatları da yapılacak.

Yeni sığınaklar oluşturulacak, mevcut sığınaklar genişletilecek.



11 EYLÜL'DE İLK TEST YAPILACAK

Almanya'nın kriz ve afetlere hazırlık kapsamında her yıl eylül ayında gerçekleştirdiği ulusal uyarı günü kapsamında 11 Eylül'de, yerel saatle 11.00'de sirenler bir dakikalık test alarmı için çalacak. Tatbikat, halkın acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını amaçlıyor. Ulusal uyarı günü kapsamında televizyonlar, radyolar aynı saatte uyarı bildirimi yayımlayacak, akıllı telefonlara bildirim gönderilecek.



SIĞINAK PLANLARI SIZMIŞTI

Halkın kriz anlarında doğru bilgiye hızlıca ulaşmasını sağlamak ve uyarı sistemlerinin işlevselliğini test etmeyi amaçlayan ulusal uyarı gününün geçmiş yıllardaki uygulamalarında, birçok aksaklıklar ortaya çıkmış, bazı bölgelerde sirenlerin çalışmadığı anlaşılmıştı.

Haziran ayında Almanya'nın Rusya'dan gelecek tehditler sonrası 1 milyon kişilik sığınak inşa etmeyi planladığı kamuoyuna yansımıştı. Ülke genelinde ise tamamı batıda olan ve yaklaşık 480 bin kişiye yetecek 579 kamusal sığınak bulunduğu ortaya çıkmıştı.