Almanya, Afgan göçmenleri Özbekistan üzerinden sınır dışı etmeyi görüşüyor

Der Spiegel dergisine göre, Alman hükümetinin sınır dışı edilecek Afgan göçmenlerin işlemlerinin, Taliban'a doğrudan danışılmadan yapılabilmesi için Özbekistan ile görüşmeler yürütüyor.

Almanya, Afgan göçmenleri Özbekistan üzerinden sınır dışı etmeyi görüşüyor

Alman Der Spiegel dergisinin yayınladığı bir habere göre Alman hükümeti, 'a sınır dışı işlemlerinin Taliban'a doğrudan danışılmadan yapılabilmesi için ile görüşmeler yürütüyor.

Dergi, kaynaklarını açıklamadan, İçişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin bu amaçla mayıs ayı sonunda Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gittiğini belirtti.

Heyet, Özbek hükümetine Afgan sınır dışı adaylarının Taşkent'e getirilmesini önerdi.

Habere göre adaylar buradan özel havayolu şirketi Kam Air aracılığıyla Kabil'e nakledilebilir. Alman İçişleri Bakanlığı raporla ilgili henüz bir yorum yapmadı.

Haziran ayının başlarında İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bir polis memurunun ölümcül bir şekilde bıçaklanmasının ardından göç konusunda daha sert bir çizgi izlenmesi çağrıları üzerine, güvenlik tehdidi oluşturan Afgan göçmenleri ülkelerine geri göndermeyi düşündüğünü söylemişti.

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