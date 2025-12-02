Almanya artan İHA tehditlerine karşı özel polis birimi kurdu

Almanya, büyük ölçüde Rusya'ya atfedilen insansız hava aracı (İHA) sızmalarına yanıt olarak bugün yeni bir polis birimi kurduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ülkedeki büyük havalimanlarının da insansız hava araçlarını tespit etme ve bunlara karşı savunma yapma kapasitesine sahip olacak şekilde donatılacağını bildirdi.

"HİBRİT TEHDİTLERE GÖZ YUMAMAYIZ"

AFP'nin aktardığına göre Berlin yakınlarında düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, federal polis biriminin "İHA'ları tespit etme, savunma, engelleme ve gerekirse düşürme konusunda net bir yetkiye sahip olacağını" söyledi.

Dobrindt, "İHA kullanılarak oluşturulan hibrit tehditlerin güvenliğimiz için bir tehlike olarak kalmasını kabul edemeyiz" diye konuştu.

Bakan, Almanya'nın önümüzdeki yıl İHA savunma teknolojisine 100 milyon euro'dan (116 milyon dolar) fazla yatırım yaptığını ve yeni polis birimindeki personel sayısını 130'un üzerine çıkarmayı planladığını belirtti.

ASKERİ ÜSLERDE İHA HAREKETLİLİĞİ REKOR SEVİYEDE

Son aylarda Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, son aylarda havalimanları, askeri üsler, limanlar ve enerji santralleri gibi hassas noktalar üzerinde çok sayıda şüpheli İHA faaliyetiyle karşılaştı.

Almanya Askeri İstihbarat Servisi (BAMAD) Başkan Yardımcısı Torsten Akmann, geçen hafta Reuters'a yaptığı açıklamada, askeri üsler üzerinde tespit edilen İHA sayısının ekim ayında en yüksek seviyeye ulaştığını ve odağın giderek donanma tesislerine kaydığını bildirdi.

Akmann, "Bundeswehr (silahlı kuvvetler) kritik altyapıya sahip. Şu anda askeri birimler arasında İHA tespitlerinden en çok donanma etkileniyor" diye konuştu.

Daha önce İHA'lar genellikle Ukrayna askerlerinin eğitildiği yerler de dahil olmak üzere ordu ve hava kuvvetleri üsleri üzerinde görülüyordu.

Ocak ayında Alman polisi, Bavyera'daki birkaç askeri üs üzerinde İHA'ların tespit edilmesinin ardından soruşturma başlatmıştı.

Bunun yanı sıra Baltık Denizi, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın Batı askeri ittifakına katılmasıyla NATO için daha büyük bir stratejik önem kazandı.

Kuzey Denizi kıyısındaki Wilhelmshaven deniz üssü, Bundeswehr'in en büyük garnizonu olma özelliğini taşıyor ve filonun onarım ve bakımı için kritik bir rol oynuyor.

Baltık Denizi üzerinden geçen açık deniz yollarının güvenliği, ittifak için hayati önem taşıyor.

Söz konusu güzergahlar, Polonya'yı ve dolayısıyla NATO topraklarının geri kalanını birbirine bağlayan dar kara koridorunun bir çatışma durumunda kapanması halinde Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'ya tek tedarik hattı olabilir.

BELÇİKA'YA İHA SAVUNMA DESTEĞİ

Öte yandan Almanya Savunma Bakanlığı, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Belçika'daki askeri tesisler yakınında artan kimliği belirsiz İHA hareketliliğine yanıt olarak bu ülkeye İHA savunma sistemleri konusunda destek verileceğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer'in, Brüksel'den gelen resmi bir talebin ardından Belçika'ya Küçük İnsansız Hava Araçlarına Karşı Sistemler (C-sUAS) ile yardım etme kararı aldığı belirtilmişti.

Açıklamaya göre, Alman Hava Kuvvetlerinden bir öncü birlik durumu değerlendirmek ve Belçika Silahlı Kuvvetleri ile savunma operasyonlarını koordine etmek üzere Belçika'ya gönderildi. Ana birliğin de kısa süre içinde intikal edeceği ifade edildi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin İHA'larla mücadele kapasitesini güçlendirme planlarını hızlandırdığını söylemişti.

Francken, "Somut planımızı derhal bakanlar kuruluna sunacağım. Savunma Bakanlığı ve uluslararası ortaklarımızla yakın çalışıyoruz. Birçok NATO müttefikimiz ve iyi komşumuz yardım teklif ediyor" demişti.

Francken daha önce, hem ulusal hem de NATO operasyonları için kullanılan Kleine Brogel Hava Üssü de dahil olmak üzere askeri bölgeler üzerinde çok sayıda İHA görülmesinin ardından acil durum güvenlik paketinin bir parçası olarak İHA tespiti ve etkisiz hale getirilmesini iyileştirmek için 50 milyon euro'luk bir plan açıklamıştı.