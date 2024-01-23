Almanya, aşırı sağcı partiye hazine yardımını kesti

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, Federal Meclis (Bundestag), Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) ve Alman hükümetinin, eski adıyla Nasyonal Demokrat Parti (NPD) yeni adıyla "Die Heimat" partisinin hazine yardımından men edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı.



Mahkeme Heyeti Başkanı Doris König, Die Heimat partisinin özgürlükçü demokratik temel düzeni hiçe saydığını belirterek, bu partinin hedeflerinin ve taraftarlarının davranışlarının, özgürlükçü demokratik temel düzeni ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu belirtti.



König, mahkeme heyetinin Siyasi Partiler Yasası'nın 18. Maddesi uyarınca 6 yıl süreyle eski adıyla NPD, yeni adıyla Die Heimat partisine hazine yardımının kesilmesi kararının verildiğini kaydetti.



"AŞIRI SAĞ, EN BÜYÜK TEHLİKE"



Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Anayasa Mahkemesinin kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Demokratik ülkemiz, anayasa düşmanlarını finanse etmiyor." ifadesini kullandı.



Partilerin hazine yardımının kesilmesinin, demokrasinin korunması için bir araç olduğunu aktaran Faeser, aşrı sağın, demokrasi ve ülkede yaşayan insanlar için en büyük tehlike olduğunu yineledi.



Anayasa Mahkemesinin verdiği bu karar, İslam düşmanı, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine verilen hazine yardımının kesilip kesilemeyeceğini de gündeme getirdi.



Bazı siyasetçiler ve uzmanlar AfD'nin de demokrasi için bir tehdit olduğu gerekçesiyle hazine yardımının kesilebileceğini savunurken, diğer uzmanlar ise AfD'nin hazine yardımının kesilmesinin ayrı bir şekilde incelenmesi gerektiğini ifade ediyor.



NPD KAPATILMAMIŞTI



Anayasa Mahkemesi 2017'de, eski adıyla NPD'nin, anayasaya aykırı hedefleri bulunan bir parti olmasına rağmen partinin eylemlerinin başarıya ulaşacağı yönünde yeterli delil bulunamadığını gerekçe göstererek, kapatılmamasına hükmetmişti. Ancak kararda, yasa değiştirilerek anayasaya aykırı olan partilere farklı yaptırımlar uygulanabileceği belirtilmişti.



Bunun üzerine Federal Meclis, partilere hazine yardımını düzenleyen yasadaki maddeyi değiştirerek "Hedefleriyle veya taraftarlarının davranışlarıyla özgür demokratik temel düzeni bozmayı, bunu ortadan kaldırmayı veya Almanya'nın varlığını tehlikeye atmayı amaçlayan partilerin hazine yardımından men edileceği" ibaresini eklemişti.



Daha sonra Bundestag, Bundesrat ve Federal Hükümet, 2019'da NPD'nin veya yerine açılacak partilerin 6 yıl boyunca hazine yardımından men edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.



Bu arada NPD, Haziran 2023'te ismini Die Heimat olarak değiştirdi.