Almanya aşırı sağcıların dergisi Compact'ı yasakladı, mülklerde arama yapıldı

Almanya'da aşırı sağcı kesimin sözcülüğünü yapan Compact dergisi yasaklandı. Dergiye ait mülklerde arama yapılırken İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Bu dergi Yahudilere, göç geçmişi olan insanlara ve parlamenter demokrasimize karşı nefreti ağza alınmayacak bir şekilde körüklüyor" açıklamasını yaptı.

Almanya aşırı sağcıların dergisi Compact'ı yasakladı, mülklerde arama yapıldı

'nın dört eyaletindeki yetkililer, aşırı sağcı Compact dergisine ait mülklerde arama yaptı.

Dergi, anayasal düzene aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre derginin mülklerinin yanı sıra Brandenburg, Hessen, Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerindeki üst düzey isimlerinin, yönetiminin ve önde gelen hissedarlarının evlerinde yapılan aramaların amacı, mal varlıklarına ve diğer kanıtlara el koymaktı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Bu dergi aşırı sağcı kesimin merkezi bir sözcüsüdür. Bu dergi Yahudilere, göç geçmişi olan insanlara ve parlamenter demokrasimize karşı nefreti ağza alınmayacak bir şekilde körüklüyor" dedi.

Compact'ın yan kuruluşu Conspect Film için de geçerli olan yasak kararı, önceki faaliyetlerin devamını yasaklıyor.

Bakanlık, 40 bin tirajı ve geniş sosyal medya varlığı olan aylık derginin, belirli etnik grupları ikinci sınıf vatandaş olarak göstermeyi ve "bir ötekileştirme ortamı yaratmayı amaçlayan bir toplum kavramını yaydığını" ifade etti.

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