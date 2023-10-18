Almanya Başbakanı İsrail'den zor çıktı: O anlar kamerada

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havaalanı'nda Mısır’a hareket edeceği sırada siren sesleri yükseldi. Siren seslerinin yükselmesi ile uçaktan tahliye edilen Scholz, sığınağa götürüldü.
Uçakta bulunan diğer kişiler ise havaalanında yere yatarak önlem aldı.
SCHOLZ DAKİKALAR SONRA TEKRAR UÇAĞA BİNDİRİLDİ
Alarmın ardından yolcular birkaç dakika sonra tekrar uçağa bindi. Almanya Başbakanı Scholz, güvenlik görevlileri eşliğinde uçağa bindirildi.
Geçici tahliyenin ardından uçak Tel Aviv'den Kahire'ye doğru yola çıktı.
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