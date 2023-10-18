Almanya Başbakanı İsrail'den zor çıktı: O anlar kamerada

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un içinde bulunduğu uçak, İsrail’den Mısır’a hareket etmeye hazırlandığı sırada Ben Gurion Havaalan'ında siren seslerinin yükselmesi ile tahliye edildi. Dakikalar sonra Scholz, güvenliğin sağlanmasının ardından tekrar uçağa bindirildi ve Kahire'ye doğru yola çıktı.

Almanya Başbakanı İsrail'den zor çıktı: O anlar kamerada

Başbakanı Olaf Scholz, ’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havaalanı'nda Mısır’a hareket edeceği sırada siren sesleri yükseldi. Siren seslerinin yükselmesi ile uçaktan tahliye edilen Scholz, sığınağa götürüldü.

Uçakta bulunan diğer kişiler ise havaalanında yere yatarak önlem aldı.

Almanya Başbakanı İsrail'den zor çıktı: O anlar kamerada - 1

SCHOLZ DAKİKALAR SONRA TEKRAR UÇAĞA BİNDİRİLDİ

Alarmın ardından yolcular birkaç dakika sonra tekrar uçağa bindi. Almanya Başbakanı Scholz, güvenlik görevlileri eşliğinde uçağa bindirildi.

Almanya Başbakanı İsrail'den zor çıktı: O anlar kamerada - 2

Geçici tahliyenin ardından uçak Tel Aviv'den Kahire'ye doğru yola çıktı. 

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