Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Başbakanlıktaki görüşmesinden önce ortak basın açıklaması yaptı.



Pompeo ile birçok sorunu konuşacaklarını ifade eden Merkel, bunların Afganistan, Suriye, Libya, Rusya ve Ukrayna'nın geleceği gibi konular olduğunu vurguladı.



Alman şansölye, 45 dakika sürecek görüşmede ayrıca terörle mücadelede iş birliği konusunu da ele alacaklarını dile getirdi.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Almanya'nın ABD için önemli bir partner ve müttefik olduğunu söyledi.



Pompeo, ''Ülkelerimizin önünde NATO'lu ortaklarımız ve tüm müttefiklerimizle dünyadaki istikrar, barış ve güvenliğin sağlanması için yapılması gereken önemli çalışmalar var'' dedi.

