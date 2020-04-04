Almanya Başbakanı Merkel'in karantina dönemi sona erdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaklaşık iki hafta süren ev karantinası sona erdi.

NTV Haber 04.04.2020 - 06:44 | Son Güncelleme : 04.04.2020 - 06:46

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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip corona virüse karşı önlem amacıyla girdiği karantina sürecinin sona erdiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel'in karantina sürecinin sona erdiğini ve mesaisine başladığını ifade etti.

Seibert ayrıca Merkel'e yapılan 3 corona virüs testinin de negatif çıktığını hatırlattı.

Başbakan Merkel'e 19 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun virüs testinin pozitif çıkması üzerine Merkel, 22 Mart akşamı kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

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