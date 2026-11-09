Almanya Başbakanı Merz, Ilse Aigner'in cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Almanya 'da görev süresi gelecek yıl 18 Mart'ta sona erecek olan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in halefi için önemli bir aşama geride kaldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), bugün cumhurbaşkanı adayını resmi olarak kararlaştırmak için toplandı.



Toplantıda CDU'nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) adayı Ilse Aigner'in cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmesi konusunda uzlaşmaya varıldı. Toplantının ardından CDU Genel Başkanı ve Başbakan Merz ve Ilse Aigner basın toplantısı düzenleyerek varılan uzlaşmayı kamuoyu ile paylaştı.



Aigner, seçilmesi halinde Almanya tarihinde bu göreve gelen ilk kadın ve ilk CSU'lu siyasetçi olacak.

"YENİ DEVLET BAŞKANIMIZ İÇİN BÜYÜK GÖREVLER DOĞURUYOR"



CDU Genel Başkanı Merz, Almanya siyasi düzenin iç ve dış güçlerin baskısı altında olduğunu belirterek, bu nedenle 30 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin önemli olduğunu söyledi. Merz, "Jeopolitik krizlerin, toplumumuzdaki artan gerilimlerin ve aşırı uç siyasi gruplara yönelik artan desteğin damgasını vurduğu bir dönemde seçeceğimiz yeni devlet başkanımız için büyük görevler doğuruyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca, ülkemizi bir arada tutmak, halka yakın olmak, insanlara yön ve umut vermek gerekecek. Bunun için de net bir pusulaya ve açıkça duyulabilen bir sese sahip bir kişiliğe ihtiyacımız var. Ülkemizin geniş siyasi ortasının desteğine dayanabilecek bir kişiliğe ihtiyacımız var" diye konuştu. Alman başbakan, son haftalarda ve aylarda tam da bu doğrultuda sayısız görüşme yaptığını ve partisinin Yürütme Kurulu'nda Ilse Aigner'i Cumhurbaşkanı seçimleri için aday olarak önerdiğini ve bu teklifimi kabul edildiğini bildirdi.



“AIGNER İLE ALMANYA HAYSİYET VE YÜREK SAHİBİ BİR CUMHURBAŞKANI KAZANIYOR”



Friedrich Merz, "Diğer siyasi partilerden duyduğum olumlu tepkiler de Almanya'da geniş bir siyasi destek gördüğünün kanıtıdır. Ilse Aigner, uzun yıllara dayanan siyasi tecrübesi, yüksek sorumluluk bilinci ve parlamenter demokrasiye olan güçlü bağlılığıyla öne çıkmaktadır. Demokrasimizin temel değerlerine olan açık bağlılığı, siyasi söylemde saygılı bir iletişim için gösterdiği çaba ve aşırılıkçılığa, nefrete ve toplumsal dışlanmaya karşı tutarlı duruşu vardır. Hangi taraftan gelirse gelsin, onu bu yüksek makam için layık bir aday haline getiriyor. Ilse Aigner ile Almanya, haysiyet ve yürek sahibi bir cumhurbaşkanı kazanıyor; birleştiren, yön gösteren bir cumhurbaşkanı kazanıyor" dedi.



"İLK KEZ BİR KADININ BU EN YÜKSEK MAKAMI ÜSTLENMESİNİN ZAMANI ÇOKTAN GELMİŞTİR"

Alman toplumunun kendine ait bir yüze ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Merz, "Ona bu yüzü veren, Almanya tarihinde ilk kez bir kadın olacak. Bana göre, ilk kez bir kadının bu en yüksek makamı üstlenmesinin zamanı çoktan gelmiştir, ancak Ilse Aigner ile birlikte, ilk kez zanaat ve teknik eğitim almış, zanaat alanında mesleki deneyime sahip ve dolayısıyla ülkemizdeki milyonlarca insanın yaşam gerçekliğini bilen birinin cumhurbaşkanı görevini üstlendiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.



Almanya Başbakanı Merz, "Seçilmesi durumunda, ayakları yere basan tavrı, siyasi tecrübesi ve net duruşuyla ülkemizdeki demokrasi ve toplumun çıkarlarını savunacak bir Federal Cumhurbaşkanı göreve gelecektir. İnsanları bir araya getirebilen, farklı toplumsal gruplar arasında köprüler kurabilen ve ülkemize hem yurtiçinde hem de yurt dışında inandırıcı bir ses kazandırabilecek bir Federal Cumhurbaşkanı" diye konuştu.

Merz, sözlerini "Sevgili Ilse bu yolda, bu hedefe ulaşana kadar ve sonrasında elimizden gelenin en iyisini yaparak sana destek olacağız" ifadeleriyle bitirdi.



“BEN BU GÖREVE İNSANLARI BİR ARAYA GETİRMEK İÇİN ATILIYORUM”



Ilse Aigner ise cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmekten dolayı çok duygulandığını ifade etti, kendisini destekleyenlere teşekkürlerini iletti. Aigner, adaylığının Almanya'daki popülist ve aşırıcı güçlere karşı önemli bir sinyal ve parti sınırlarının ötesine geçen desteğin de bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Aigner, "Ülkemiz ve demokrasimiz hem içeriden hem de dışarıdan saldırı altında. Aşırı uçlar, zafer çığlıkları ve ideolojiler yükselişte, bölünme körükleniyor ve uzlaşma hor görülüyor. Ben bu göreve tam da bu uçurumları aşmak, insanları bir araya getirmek ve belki de kendilerini dışlanmış hissedenlere ulaşmak için atılıyorum. Dilim açık ve anlaşılır olacak. Tüm siyasi kariyerim, insanlara olan büyük yakınlığımla şekillenmiştir ve bu, gelecekte de değişmeyecektir" dedi.



Halkın bir parçası olduğunu belirten Ilse Aigner, "Tutumum nettir ve insan onuruna yönelik her türlü saldırıya karşıdır. Nezaketi bir ölçüt olarak ortaya koymaya ve bu sayede güveni yeniden tesis etmeye çalışıyorum. Hem yüreğimle hem de aklımla. Ayrıca umut vereceğim ve cesaretlendireceğim. Her ikisine de acilen ihtiyacımız var. Evet, ülkemizde sorunlar var ancak Almanya bir sorun yumağı değildir tam tersine harika insanlara sahip harika bir ülkeyiz. Herkesi ilgilendiren konularda yeni bir birlik ve daha fazla dayanışma için çalışıyorum ve bu konularda elbette sesimi duyuracağım. En yüksek devlet makamına gelen ilk kadın olarak, şahsım ve özgeçmişimle, ülkemiz Almanya'daki sosyal yükselme vaadini temsil ediyorum. Gelecekte neler olabileceğine umutla ama elbette gereken saygıyla bakıyorum" şeklinde konuştu.

CDU/CSU VE SPD İLE YEŞİLLER'İN DESTEĞİ VAR



CDU'nun kararının açıkladığı saatlerde koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) de Aigner'in cumhurbaşkanlığına destek verdiği duyurdu. Muhalefetteki Yeşiller Partisi'nin de Aigner'e destek verdiği belirtilirken, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanının seçilmesinde aranacak çoğunluk şimdiden sağlanmış oldu.

Yeni cumhurbaşkanı 30 Ocak 2027'de yapılacak seçimle belirlenecek.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI NASIL SEÇİLİYOR?



Almanya'da cumhurbaşkanı, doğrudan halk oylamasıyla değil, yalnızca cumhurbaşkanlığı seçimi için toplanan Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung) tarafından belirleniyor. Federal Seçiciler Kurulu, Federal Meclis'teki (Bundestag) tüm milletvekilleri ile eyalet parlamentoları tarafından belirlenen ve sayıları milletvekillerine eşit olan delegelerden oluşuyor. Bu delegeler arasında eyalet milletvekillerinin yanı sıra belediye başkanları, sporcular, sanatçılar ve bilim insanları gibi kamuoyunun tanıdığı isimler de bulunuyor. Seçimin ilk iki turunda cumhurbaşkanı seçilebilmek için mutlak çoğunluk aranırken, üçüncü turda en fazla oyu alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor. Beş yıllığına seçilen Almanya Cumhurbaşkanı, en fazla iki dönem görev yapabiliyor.



Cumhurbaşkanlığı görevini 19 Mart 2017'den bu yana yürüten Frank-Walter Steinmeier'in görev süresi 18 Mart 2027'de sona erecek.

DENEYİMLİ BİR SİYASETÇİ OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR



Aigner'in seçilmesi halinde Almanya tarihinde bu göreve gelen ilk kadın ve ilk CSU'lu siyasetçi olacak. Aigner, 2008-2013 yıllarında dönemin Başbakanı Angela Merkel'in kabinesinde Tarım Bakanı olarak görev yapmıştı. Hristiyan Sosyal Birlik partili Ilse Aigner, eyalet milletvekilliğinden federal düzeyde bakanlığa kadar farklı siyasi görevlerde bulunan Aigner, 1994 yılında Bavyera eyalet meclisine seçilmiş, 2008-2013 yılları arasında Angela Merkel yönetimindeki koalisyon hükümetinde Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı olarak görev yapmıştı. 2013 yılında ise federal siyasetten ayrılarak tekrar Münih'e dönen Aigner, Bavyera Ekonomi Bakanı olmuştu.

Aigner, CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder tarafından cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmişti. Bir süredir kamuoyunda konuşulan Aigner ile ilgili olarak Merz daha önce herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştı.