Almanya Başbakanı Merz: Orduyu güçlendirmek birinci önceliğimiz

Almanya Federal Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis’te (Bundestag) yaptığı konuşmada, ülke ve dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.



Merz, hükümetinin Almanya ordusunu artan jeopolitik belirsizlik ortamında “Avrupa’daki en güçlü geleneksel ordu” haline getirmeye çalışacağını belirtti. Başbakan Merz, hükümetinin uzun zamandır yeterince finansman sağlanmayan orduyu güçlendirmek için “gerekli tüm mali araçları sağlayacağını” kaydetti.



“DOSTLARIMIZ VE ORTAKLARIMIZ DA BUNU TALEP EDİYOR”



Almanya ordusunu güçlendirmenin “en büyük öncelikleri” olduğunu belirten Başbakan Merz, “Alman hükümeti, ordunun Avrupa’nın en güçlü geleneksel ordusu haline gelmek için ihtiyaç duyduğu tüm mali kaynakları sağlayacak… Bu, Avrupa’nın en kalabalık ve ekonomik açıdan en güçlü ülkesi için uygun (bir adımdır). Dostlarımız ve ortaklarımız da bizden bunu bekliyor. Aslında, pratikte bunu talep ediyorlar” dedi.



AVRUPA VE ABD’YE BİRLİK ÇAĞRISI



Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Almanya Başbakanı Merz, Batılı güçlerin Rusya’ya karşı koyma konusunda bölünmemesi gerektiğini belirterek Avrupa ve ABD’ye “birleşik bir yaklaşım” çağrısında bulundu.



“Siyasi Batı’nın, bölünmesine izin vermemesi çok büyük bir öneme sahip” diyen Merz, “Ben de dolayısıyla Avrupalı ve Amerikalı ortaklarımız arasında mümkün olan en büyük birliğin sağlanmasına devam etmek için her çabayı göstereceğim” diye konuştu.



Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile iki kez telefonda görüştüğünü anlatan Merz, Trump’ın 30 günlük koşulsuz ateşkese varılması konusundaki desteğine minnettar olduğunu belirterek “Böyle bir ateşkes, barış müzakerelerinin mümkün olacağı bir pencere açabilir” ifadelerini kullandı.



Ukrayna ve Rusya arasında yarın İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın katılıp katılmayacağı halen belirsizliğini korurken, Almanya hükümet sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kendilerinin de 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da bulunmaya hazır olduklarını söylemişti.



“RUSYA, TÜM KURALLARI İHLAL ETTİ”



Ukrayna’nın iradesine karşı dikte edilmiş herhangi bir barış ya da askeri olarak yaratılmış gerçeklere boyun eğişin söz konusu olmaması gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı, Ukrayna’yı desteklemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.



3 yılı aşkın süre önce başlayan savaşa işaret eden Merz, “Rusya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, özellikle de Avrupa’daki bölünmenin üstesinden gelinmesinden bu yana Avrupa’da egemen birlikte yaşamı düzenleyen tüm kuralları ihlal etti” dedi.



Merz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu savaşın sonucu, kanun ve düzenin mi yoksa tiranlık, askeri güç ve en güçlünün salt hakkının mı Avrupa’da ve dünyada hüküm süreceğine karar verecek.”



“GAZZE’DE KITLIĞI ENGELLEMEK TÜM TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ”



Konuşmasında 19 aydır İsrail’in saldırı, işgal ve ablukası altında olan Gazze Şeridi’ndeki duruma da değinen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tüm taraflara Gazze’de kıtlığı engelleme çağrısı yaptı.



Merz, “Bölgede bir kıtlığın engellenmesinin tüm tarafların - şunu vurguluyorum ki tüm tarafların - insani bir yükümlülüğüdür” diye konuştu.

