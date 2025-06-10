Almanya Başbakanı Merz: Rusya-Ukrayna savaşının ne kadar süreceği yaptırımlara bağlı

Almanya Başbakanı Merz, Rusya'nın Ukrayna savaşının geleceğinin yaptırımlara bağlı olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merz: Rusya-Ukrayna savaşının ne kadar süreceği yaptırımlara bağlı

Başbakanı Friedrich Merz, 'nın 'ya yönelik savaşını ne kadar sürdürebileceği sorusunun yaptırımların şiddetine bağlı olduğunu söyledi.

Berlin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Merz, "Rusya'nın bu savaşı ne kadar sürdürebileceği sorusu yaptırımların ne kadar etkili olduğuna da bağlı" ifadelerini kullandı.

Merz ayrıca, ABD'yi daha fazla yaptırım uygulamaya zorlamasının nedeninin de bu olduğunu sözlerine ekledi.

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