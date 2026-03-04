Almanya Başbakanı Merz. "Trump'ın İran konusunda stratejisi yok"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.



Başkan Trump ile ağırlıklı olarak İran savaşı hakkında görüştüklerini belirten Merz, “Bu rejimin sonu gelirse bu İran için İran halkı için ve bugün İran dışında yaşayanlar için iyi bir haber olacak ve de tüm dünya için de iyi bir haber olacak. Şu anda planın işe yarayıp yaramayacağını, dışarıdan yapılan askeri saldırıların içeride siyasi bir değişimi mümkün kılıp kılmayacağını bilmiyoruz. ABD ve İsrail tarafından uygulanan bu plan risksiz değildir ve sonuçlarını biz de sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağız. Benim bilgim ve anladığım kadarıyla Amerikan hükümeti, İran’ın gelecekteki sivil yönetimi konusunda henüz gerçek anlamda formüle edilmiş bir stratejiye sahip değil.” diye konuştu.



ABD Başkanı Trump ile yaptığım görüşmede İran'ın tüm bölgeye yönelik gelişigüzel saldırılarını derhal durdurmasının acil bir öncelik olduğuna dikkat çektiğini belirten Merz, "İran, nükleer programını, füze programını, terörü ve baskıyı sonlandırmalıdır. İran tüm komşuları gibi İsrail’in var olma hakkını tanımalı. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Avrupa'daki ortaklarımızla birlikte bugünün ötesini de düşünmeliyiz. Bu nedenle, İran ile ‘ertesi güne’ yönelik bir gündem geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

“ABD ASKERLERİ ALMANYA'DA KALMAYA DEVAM EDECEK”



Merz, son dönemde Avrupa ülkelerine yönelik savunma harcamalarını artırmaları gerektiği eleştirilerinde bulunan Trump’ın Almanya’da konuşlu askeri birliklerini çekebileceği tartışmalarını da ABD Başkanı ile görüştüğünü belirtti. Merz Trump'ın kendisine Amerika Birleşik Devletleri’nin Almanya'daki askeri varlığını sürdüreceği güvencesini verdiğini de belirtti. Merz, "Bu iyi bir haber, ama farklı bir şey beklemiyordum" diye konuştu. Ancak Merz, Trump’ın Almanya’daki ABD birliklerinin mevcut büyüklüğünde kalacağına dair söz verip vermediğine ilişkin bir ifade kullanmadı.



Merz Trump ile temmuz ayında Türkiye'nin başkenti Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde gelecekte ortak savunma harcamalarını nasıl daha iyi organize edebileceklerini de görüştüklerini bildirdi. Merz, 15-17 Haziran’da Fransa’da yapılacak G7 zirvesi ile 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak olan NATO zirvesinde ABD Başkanı Trump ile yeniden görüşeceğini de sözlerine ekledi.