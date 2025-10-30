Almanya Başbakanı Merz: Türkiye ile bizi, özel ilişkiler birleştiriyor

Almanya Başbakanı Friederich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.



Merz, bugün ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.



Saat 14.00'te Ankara'da gerçekleşecek olan görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, birçok alanlarda işbirliğini güçlendirecek adımların ele alınması bekleniyor.



Merz, Ankara’da gerçekleştireceği temaslar öncesinde X hesabından açıklama yaptı.



"Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor" diyen Merz, "Dış ve güvenlik politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da" diye ekledi.



Başbakan Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın ortaklıklarını daha da genişletmek istediğini belirterek, "Bunun için Ankara'dayım" ifadesini kullandı.

