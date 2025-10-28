Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından açıklamada bulundu.

Duran, paylaşımında, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Paylaşımda, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: "İki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda işbirliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir."