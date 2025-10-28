Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından açıklamada bulundu.

Duran, paylaşımında,  Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Paylaşımda, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: "İki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda işbirliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir." 

