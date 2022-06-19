Almanya Başbakanı Scholz: AB genişlemeye kendisini hazırlamalı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Haber Ajansına verdiği röportajda, AB'nin kendisini yenilemesi gerektiğini belirterek, "AB, genişlemeye kendisini hazırlamalı. Bunun için yapılarını ve karar alma süreçlerini modernize etmeli." dedi.

Scholz, Ukrayna'ya AB'ye adaylık statüsü verilmesine ilişkin soruya da AB'ye giden yolun kolay olmadığını, bu yola çıkmak isteyen her adayın birçok şartı yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.



Scholz, AB tarafından adaylara ilerleme olduğuna dair somut şeyler sunulmasının da önemli olduğunu belirterek, "Aksi takdirde adaylık statüsünün hiçbir şeye götürmediği duygusu ortaya çıkar. Batı Balkanlardaki ülkelere ciddi olduğumuzu göstermeliyiz. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, AB üyeliğine ilişkin somut müzakerelere başlamak için tüm şartları yerine getiriyor. Bu (müzakereler) şimdi başlamalı." diye konuştu.



"UKRAYNA TAHILI İÇİN İHRAÇ KORİDORLARI AÇMA ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ"



Başbakan Scholz, "Gıda güvenliği sağlamak için küresel bir girişim başlattık. Ukrayna'daki tahıl ambarları dolu. Milyonlarca ton tahıl ihraç edilmeyi bekliyor." dedi. Ukrayna'nın Karadeniz'den gelen Rus saldırılarına karşı korunmak için limanlarını mayınlamak zorunda kaldığını belirten Scholz, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Ukrayna tahılı için ihraç koridorlarını açma çabalarını destekliyoruz. Müzakereler uzun süredir devam ediyor ve gidip geliyor. Bir anlaşma sağlanmasını dünya için ümit etmek lazım. Rusya, güvenli nakliyata imkan vermesi ve aynı zamanda inandırıcı bir şekilde böyle bir koridoru işgal için kullanmayacağı güvencesi vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Scholz, Ukrayna limanlarına ulaşım için Birleşmiş Milletler misyonunun görev almasının düşünülüp düşünülmeyeceği sorusuna, bu konuların tümünün şu anda müzakere edildiği, ancak bunlar hakkında kamuoyu önünde spekülasyon yapmanın bu zorlu müzakereleri olduğundan daha da karmaşık hale getireceği yanıtını verdi.



"DÜNYA 30 YIL SONRA BUGÜN OLDUĞUNDAN DAHA KUTUPLU OLACAK"



Şansölye Scholz, Almanya'nın dönem başkanlığında 26-28 Haziran'da Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılacak G7 Zirvesi'nde ele alınacak konular arasında iklim değişikliği, dijitalleşme ve demokrasinin olacağını ifade etti.



Bu zirveden bir birlik sinyali çıkmasından çok memnun olacağını belirten Scholz, "Zirve demokrasi dünyasına yeni bir bakış getirmek için bir başlangıç ​​noktası olabilirse bu, özel bir başarı olur." diye konuştu.

Dünyanın 30 yıl sonra bugün olduğundan daha fazla çok kutuplu olacağını söyleyen Scholz, "Birçok güç merkezi olacak. Sadece iki veya üç değil. Buna rağmen bu dünyanın birlikte çalışmasını ve burada demokrasilerin merkezi rol oynamasını başarırsak bu, ileriye doğru büyük bir adım olur." dedi.