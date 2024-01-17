Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Scholz'un, Biden ile Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesi ve Orta Doğu'daki durumu görüştükleri ifade edildi.

Şansölye Scholz ve Başkan Biden'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısını kınama ve Ukrayna'ya mali, askeri ve insani desteğin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık olduklarını belirtildi.

Açıklamada 'nın 2024 yılında Ukrayna'ya yedi milyar avrodan fazla askeri malzeme yardımında bulunacağı vurgulandı.

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