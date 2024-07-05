Almanya Başbakanı Scholz: Erdoğan'ın ziyaretini dört gözle bekliyorum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Scholz, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, aralarında kraliyet ailelerinin de bulunduğu pek çok devlet ve hükümet başkanı gibi bu maçlara gelecek olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Scholz, Erdoğan'ın yarın, Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası maçı için Berlin'e yapacağı ziyareti "dört gözle beklediğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacağı maçı izlemek üzere Almanya'ya gideceği açıklanmıştı.

Türkiye'nin 2 Temmuz'da Avusturya ile oynadığı maçın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanını çeyrek final maçına davet etti.

Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yarın düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacağı programını milli maç nedeniyle iptal etti.