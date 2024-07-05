Almanya Başbakanı Scholz: Erdoğan'ın ziyaretini dört gözle bekliyorum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli maç için ülkeye yapacağı ziyareti "dört gözle beklediğini" söyledi. Erdoğan, A Milli Takımın yarın Almanya'da EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacağı maçı izleyecek.

Almanya Başbakanı Scholz: Erdoğan'ın ziyaretini dört gözle bekliyorum

Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı 'ın ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Scholz, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, aralarında kraliyet ailelerinin de bulunduğu pek çok devlet ve hükümet başkanı gibi bu maçlara gelecek olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Scholz, Erdoğan'ın yarın, Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası maçı için Berlin'e yapacağı ziyareti "dört gözle beklediğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacağı maçı izlemek üzere Almanya'ya gideceği açıklanmıştı.

Türkiye'nin 2 Temmuz'da Avusturya ile oynadığı maçın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanını çeyrek final maçına davet etti.

Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yarın  düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacağı programını milli maç nedeniyle iptal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maç için Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maç için Almanya'ya gidiyor

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