Almanya Başbakanı Scholz: Harris'in ABD seçimlerini kazanması “çok olası”

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a karşı zafer kazanacağını düşünüyor. Scholz basın toplantısında, “Kamala Harris'in seçimi kazanmasının çok olası olduğunu düşünüyorum ama kararı Amerikalı seçmenler verecek” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Scholz: Harris'in ABD seçimlerini kazanması “çok olası”

Başbakanı Olaf Scholz, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bu yıl yapılacak ABD seçimlerini kazanmasının “çok olası” olduğuna inandığını söyledi.

Scholz, bugün düzenlediği yıllık yaz basın toplantısında, Demokrat Parti'nin ABD başkanlık seçimleri için yeni adayı olan  Harris ile birkaç kez görüştüğünü ve kendisini “yetkin ve deneyimli bir siyasetçi” olarak gördüğünü ifade etti.

“Ne istediğini ve ne yapabileceğini biliyor” dedi.

Scholz, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz hafta sonu yarıştan çekilmesinden ve Harris'i kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin Trump'a karşı adayı olarak desteklemesinden önce, Biden'a desteğini açıklamıştı.

Alman Başbakan, “ABD'deki seçim kampanyası, şimdi biraz yeni bir kadro ve yeni bir takımyıldızıyla kesinlikle heyecan verici olacak ” diye konuştu.

Scholz sözlerini şöyle tamamladı: “Kamala Harris'in seçimi kazanmasının çok olası olduğunu düşünüyorum ama kararı Amerikalı seçmenler verecek.”

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