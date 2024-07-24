Almanya Başbakanı Scholz: Harris'in ABD seçimlerini kazanması “çok olası”

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bu yıl yapılacak ABD seçimlerini kazanmasının “çok olası” olduğuna inandığını söyledi.

Scholz, bugün düzenlediği yıllık yaz basın toplantısında, Demokrat Parti'nin ABD başkanlık seçimleri için yeni adayı olan Harris ile birkaç kez görüştüğünü ve kendisini “yetkin ve deneyimli bir siyasetçi” olarak gördüğünü ifade etti.

“Ne istediğini ve ne yapabileceğini biliyor” dedi.



Scholz, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz hafta sonu yarıştan çekilmesinden ve Harris'i kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin Trump'a karşı adayı olarak desteklemesinden önce, Biden'a desteğini açıklamıştı.



Alman Başbakan, “ABD'deki seçim kampanyası, şimdi biraz yeni bir kadro ve yeni bir takımyıldızıyla kesinlikle heyecan verici olacak ” diye konuştu.



Scholz sözlerini şöyle tamamladı: “Kamala Harris'in seçimi kazanmasının çok olası olduğunu düşünüyorum ama kararı Amerikalı seçmenler verecek.”