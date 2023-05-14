Almanya Başbakanı Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi

Almanya Başbakanı Olaf Szholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi. Scholz ve Zelenskiy ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Scholz yaptığı açıklamada, Ukrayna’yı sonu kadar destekleyeceklerini vurgulayarak, Ukrayna’nın barışa hazır olduğunu, ancak Rusya'nın dikte ettiği barışın olamayacağının açık olduğunu vurguladı.

Dün Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un açıkladığı Ukrayna'ya 2.7 milyar euro değerindeki askeri yardımı hatırlatarak Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin şu anda 17 milyar euroya ulaştığını açıkladı.