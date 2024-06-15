Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in barış önerisi ciddi değil

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış önerisini yorumladı.



G7 toplantıları için İtalya'da bulunan Scholz, Putin'in barış önerisinin ciddi olmadığını bu yüzden zirvede tartışılmadığını söyledi.

ZDF televizyonuna konuşan Scholz, Putin'in Ukrayna'nın dört bölgeyi Rusya'ya bırakması ve Kiev'in NATO hedeflerinden vazgeçmesi koşuluyla açıkladığı önerinin yalnızca İsviçre Barış Konferansı'nı baltama amacı taşıdığını belirtti.

İsviçre Barış Konferansı, bugün Ukrayna ve müttefiklerinin katılımı ile başlıyor.

Konferansta Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi için Moskova'ya baskı yapılması planlanıyor.

