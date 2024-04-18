Almanya Başbakanı Scholz: "Türkiye kesinlikle önemli bir stratejik ortak"

ORTADOĞU'DA GERİLİMİ AZALTMA ÇAĞRISINDA BULUNDU



Zirvede İran’ın İsrail’e yönelik saldırısını da ele aldıklarını aktaran Scholz, böyle bir saldırının daha önce gerçekleşmediğine işaret etti.



Scholz, "Bu doğrudan İsrail topraklarına yönelik bir saldırıdır. Bu nedenle bu saldırıyı en güçlü şekilde kınamamız ve herkesi bölgede gerilimi daha fazla tırmandırmaması çağrısı doğru ve gereklidir." dedi.



"İsrail'in bu saldırıya karşı kendisini başarıyla savunmasının iyi olduğunu" ifade eden Scholz, "Benim açımdan İsrail'in şimdi bu desteği ve başarıyı tehlikeye atmaması önemli." şeklinde konuştu.



Bölgede "yangının yayılmasını engellemek" için tüm tarafları itidalli olmaya çağıran Scholz, bu konuda Brüksel’de hemfikir kalındığını kaydetti.



UKRAYNA'YA DAHA FAZLA DESTEK ÇAĞRISI



Başbakan Scholz, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de Ukrayna’nın desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Ukrayna'nın uzun süre ve kalıcı olarak buna (desteğe) dair net bir sinyale ihtiyacı var." ifadesini kullandı.



Herkesin Ukrayna’ya yeterince silah ve mühimmat vermek için çabalamasını isteyen Scholz, "Özellikle hava savunması çok önemli. Almanya, Ukrayna’yı donatmak için kapsamlı tedbirler aldı." dedi.



Scholz, Almanya’nın üçüncü Patriot hava savunma sistemini vereceğine işaret ederek, bunun da diğer ülkelere aynısını yapmaları için bir sinyal olduğunu söyledi.



Başbakan Scholz, Almanya’da Rus gizli servisi için casusluk yaptıkları suçlamasıyla tutuklanan iki kişiye ilişkin bir soru üzerine de, "Almanya'da bu tür casusluk faaliyetlerinin gerçekleşmesini asla kabul edemeyiz." dedi.