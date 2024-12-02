Almanya Başbakanı Scholz'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Scholz ziyaretini, elinde bavuluyla trenden inerken çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak duyurdu. Alman lider fotoğrafın üzerine, "Rus saldırılarına karşı bin günden fazla bir süredir kendini savunan bir ülkeden trenle geçtim." ifadelerini not düştü. Scholz, ziyareti sırasında Ukrayna'ya 650 milyon euro değerinde yeni askeri yardım sözü verdi.

Almanya Başbakanı Scholz'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

Başbakanı Olaf Scholz, temaslarda bulunmak üzere 'nın başkenti Kiev'e gitti.

Scholz, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak Kiev ziyaretini duyurdu.

Kiev'deki tren istasyonunda karşılanan Alman Başbakan Scholz, elindeki valizle trenden indi.

"UKRAYNA BİZE GÜVENEBİLİR"

Scholz, paylaşımında, ", bize güvenebilir. Ne yapacağımızı söyleriz ve söylediğimizi yaparız. Bunu bir kez daha vurgulamak için bu gece Kiev'e yola çıktım. Rus saldırılarına karşı bin günden fazla bir süredir kendini savunan bir ülkeden trenle geçtim." ifadelerine yer verdi.

Scholz, ziyareti sırasında 650 milyon euro değerinde yeni askeri yardım sözü verdi ve ülkesinin Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.

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