Almanya Başbakanı Scholz'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

"UKRAYNA BİZE GÜVENEBİLİR"

Scholz, paylaşımında, "Ukrayna, bize güvenebilir. Ne yapacağımızı söyleriz ve söylediğimizi yaparız. Bunu bir kez daha vurgulamak için bu gece Kiev'e yola çıktım. Rus saldırılarına karşı bin günden fazla bir süredir kendini savunan bir ülkeden trenle geçtim." ifadelerine yer verdi.

Scholz, ziyareti sırasında 650 milyon euro değerinde yeni askeri yardım sözü verdi ve ülkesinin Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.

