Almanya Başkanı Merkel'den 'Covid-19' özrü: Affınıza sığınıyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya Bayramı nedeniyle 1-5 Nisan arasında uygulanacak kısıtlama kararının geri çekildiğini duyurarak özür diledi.

Merkel, 1-5 Nisan’da Paskalya Bayramı’nda uygulanması planlanan corona virüs önlemleri kararını geri çektiğini duyurdu. Merkel, yasak yerine halka 'evde kalma' çağrısında bulundu.

Bu kapsamda 1-5 Nisan’da tüm dükkanların kapanmasını ve 3 Nisan’da sadece marketlerin açık kalmasını öngören karar geri çekildi.



"BENİM HATAM, AFFINIZA SIĞINIYORUM"



Merkel, kararın iptal edildiğini duyurduğu açıklamasında, "Bu yalnızca benim hatam. Karar en iyi niyetle tasarlandı. Bundan büyük pişmanlık duyuyorum ve bunun için tüm vatandaşlardan af diliyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, dün yaptığı açıklamada, corona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 18 Nisan’a kadar süreceğini açıklamıştı.

