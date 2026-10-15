Almanya, bir robotun 16 yaşındaki kıza cinsel tacizini konuşuyor

Almanya 'nın Köln kentinde, 16 ve 19 yaşlarındaki olan iki genç erkek tarafından uzaktan kumandayla idare edilen robotun, 16 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



TACİZİ CANLI YAYINLADILAR



Saat 23.45 sularında bir restoranın önünde yaşanan olayda, yaşları 17 ve 18 olan iki kız arkadaşıyla dışarıda olan mağdur kıza arkadan yaklaşan 1 metre 20 santim boyundaki robot , elle ve sürtünerek cinsel tacizde bulundu. 16 yaşındaki robot sahibi ve arkadaşı o anları kaydedip canlı yayınlarken, çevrimiçi yorumlar da yapılıyordu.



ZANLILARIN CEP TELEFONLARINA VE ROBOTA EL KONULDU

Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, iki gencin cep telefonlarına ve aracın bagajında buldukları robota el koydu. Henüz resmi bir suçlama yöneltilmeyen gençlerin halen "zanlı" konumunda oldukları öğrenildi.



TACİZ GERÇEK ZAMANLI MI YOKSA ÖNCEDEN PROGRAMLANMIŞ BİR ŞEKİLDE Mİ YAPILDI?



Şu an polis, tacizin uzaktan kumandayla gerçek zamanlı bir şekilde mi yoksa daha önceden programlanmış bir şekilde mi gerçekleştiğini çözmeye çalışıyor.

Köln polisi, robotun yerde yatarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medyada yayılan videoların birinde, üzerinde beyaz atlet ve boynunda sarı bir zincir olan, güneş gözlüğü takmış robotun, sokaklarda kadınlara yanaşıp uygunsuz hareketler yaptığı görülüyor.