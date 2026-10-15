Almanya, bir robotun 16 yaşındaki kıza cinsel tacizini konuşuyor
15.10.2026 11:15
Köln polisi, robotun yerde yatarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Alman polisi, uzaktan kumandalı bir robotla 16 yaşındaki kıza yapılan cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Tacizi sosyal medyada canlı yayınlayan iki erkek zanlı yakalandı.
Almanya'nın Köln kentinde, 16 ve 19 yaşlarındaki olan iki genç erkek tarafından uzaktan kumandayla idare edilen robotun, 16 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
TACİZİ CANLI YAYINLADILAR
Saat 23.45 sularında bir restoranın önünde yaşanan olayda, yaşları 17 ve 18 olan iki kız arkadaşıyla dışarıda olan mağdur kıza arkadan yaklaşan 1 metre 20 santim boyundaki robot, elle ve sürtünerek cinsel tacizde bulundu. 16 yaşındaki robot sahibi ve arkadaşı o anları kaydedip canlı yayınlarken, çevrimiçi yorumlar da yapılıyordu.
ZANLILARIN CEP TELEFONLARINA VE ROBOTA EL KONULDU
Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, iki gencin cep telefonlarına ve aracın bagajında buldukları robota el koydu. Henüz resmi bir suçlama yöneltilmeyen gençlerin halen "zanlı" konumunda oldukları öğrenildi.
TACİZ GERÇEK ZAMANLI MI YOKSA ÖNCEDEN PROGRAMLANMIŞ BİR ŞEKİLDE Mİ YAPILDI?
Şu an polis, tacizin uzaktan kumandayla gerçek zamanlı bir şekilde mi yoksa daha önceden programlanmış bir şekilde mi gerçekleştiğini çözmeye çalışıyor.
Köln polisi, robotun yerde yatarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Sosyal medyada yayılan videoların birinde, üzerinde beyaz atlet ve boynunda sarı bir zincir olan, güneş gözlüğü takmış robotun, sokaklarda kadınlara yanaşıp uygunsuz hareketler yaptığı görülüyor.