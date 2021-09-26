Almanya bugün sandık başında

Almanya'da bir devir kapanıyor. ülke, 16 yıl aradan sonra Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı genel seçimler için sandık başına gidiyor.Kararsız seçmenleri etkilemeye çalışan partiler son etkinliklerini de düzenledi.



Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik partilerinin başbakan adayı Armin Laschet’in seçim bölgesi olan Aachen kentindeki son mitingine Merkel eşlik etti. Angela Merkel, Laschet için oy istedi



Başbakan Merkel ve Laschet, federal seçimlerin ardından Hristiyan Birliğin koalisyon dışında bırakılmasının Almanya'da istikrarsızlığa yol açabileceği konusunda uyardı. Laschet partisinin sandıktan iyi sonuçla çıkacağından emin olduğunu da vurguladı.



Son ana kadar seçmenleri etkilemeye çalışan tek aday Laschet değildi. Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Olaf Scholz da seçim bölgesi Potsdam'da kararsız seçmenlere son kez seslendi.



Bir sonraki hükümeti kurmak için yetki almayı umduğunu söyleyen Scholz, yeşiller'le koalisyon kurmasının mümkün olduğunu da belirtti. Son anketler Sosyal Demokrat Parti'nin Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik partilerinin önünde olduğunu gösteriyor. Ancak aradaki farkın giderek azaldığına dikkat çekiliyor