Almanya çareyi atık yağda arıyor

Enerji krizi ile karşı karşıya bulunan Avrupa'dan bir alternatif yakıt arayışı var. Almanya'nın Bavyera eyaletinde yemeklik yağlar biyodizele dönüştürülüyor. Ülkede bu amaçla kurulan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Haberler - NTV Haber 09.09.2022 - 11:31

Almanya çareyi atık yağda arıyor

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krizi ile mücadele eden alternatif yakıt arayışında.

Atık yağlardan biyodizel üretimi yapan şirketlere her geçen gün yenileri ekleniyor.

Bavyera'da "Her damla kıymetli" sloganıyla yola çıkan şirket, restoranlar ve evlerden kullanılmış yağları topluyor.

Filtre edilerek temizlenen yağlar daha sonra rafinerilerde biyodizel haline getiriliyor.

Alman girişimciler enerji krizi ortamında geri dönüştürülmüş biyo-yakıtların önemine vurgu yapıyor.

Şirketten bir yetkili, "Atık yağları değerlendirmediğimizde kıymetli bir hammaddeyi israf etmiş oluyoruz. Bu yağları kullanarak karbondioksit açısından nötr yakıtlar üretmemiz mümkün" dedi.

Şirket yetkilileri özellikle yeme içme sektöründe tonlarca yağın çöpe gittiğini vurguluyor. Geri dönüştürülen biyoyakıtlar birçok farklı ulaşım aracında kullanılabiliyor.

Atık yemelik yağların sadece biyodizele değil uçak yakıtına ve gemiler için biyo-kerosene dönüştürülebiliyor.

Uzmanlarsa 'da yerel biyo yakıt dönüşüm programlarının sayıca kısıtlı olduğuna dikkat çekiyor.

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