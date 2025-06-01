Almanya-Çekya sınırında bir kişi, polis kurşunuyla öldü

Almanya federal polisinin Çekya sınırında bir aracı kontrol etmek istemesinin ardından araçtan inen bir adam koşarak kaçmaya çalıştı. Polise ateş açtığı belirtilen kişi, polisle çıkan çatışmada hayatını kaybetti.



Welt gazetesinin haberine göre, olay, cuma günü öğleden sonra meydana geldi. Polisin paylaştığı bilgilere göre, Almanya federal polisi, Wunsiedel bölgesindeki Schirnding'de yaptıkları iç sınır kontrolünün parçası olarak adamın arabasını durdurmaya çalıştı. Fakat adam yürüyerek kaçtı, ardından da polise ateş açtı.



Polisler de bunun üzerine kaçan adamın üzerine ateş açarak ölümcül bir şekilde yaralanmasına sebep oldu. Sürücü, yeniden hayata döndürme çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Polis memurlarının olayda yara almadığı bildirildi.



Öte yandan, adamın neden kontrol edilmek istendiği netlik kazanmadı. Polise göre, sınır bölgesindeki söz konusu kontroller rastgele bir şekilde gerçekleştiriliyor. Polis, hayatını kaybeden kişinin kimliği hakkında yorum yapmayı reddetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

