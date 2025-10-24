Almanya-Çin ilişkilerinde "diplomatik bomba": Dışişleri bakanı ziyaretini erteledi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Çin'in başkenti Pekin'e planlanan ziyaretinin ertelenmesini, “Bu ziyareti şu anda gerçekleştirmek mümkün değil, ileri bir tarihe ertelendi” ifadeleriyle açıkladı.

Sözcü, Wadephul’un Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesi dışında, Pekin tarafıyla planlanan diğer temasların yetersiz kaldığını belirtti.

"DİPLOMATİK BOMBA"

Politico'nun haberine göre bu gelişme, son aylarda giderek gerilen Berlin-Pekin ilişkilerini daha da sarsacak bir “diplomatik bomba” olarak değerlendiriliyor. Gerginliğin temelinde, Çin’in nadir elementler ve mikroçip ihracatına getirdiği kısıtlamalar ile Almanya’nın Tayvan ve Güney Çin Denizi konularındaki eleştirileri bulunuyor.



Ziyaretin iptalinden birkaç saat önce Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, Çin’in yarı iletken sevkiyatlarını engellemesi nedeniyle Pekin’e diplomatik protesto notası verdiklerini açıkladı. Reiche, “Alman ekonomisi bu çiplere bağımlı ve yaşanan kıtlık bizi ciddi şekilde vurdu” dedi.



Wadephul, daha önce yaptığı açıklamalarda Çin’in Rusya’ya “Putin’in Ukrayna’daki savaşını sürdürebilmesi için hayati destek sağladığını” söylemişti. Bakan, Pekin ziyaretinde hem ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesi hem de Rusya’nın müzakere masasına dönmesi için Çin’den destek istemeyi planlıyordu.

BRÜKSEL FARKLI YOL İZLİYOR

Brüksel ise farklı bir çizgi izliyor. Avrupa Komisyonu, Çin ile temasların sürdüğünü duyurdu. Komisyon, AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič ile Çinli mevkidaşı Wang Wentao arasında yapılan görüşmelerin ardından, gelecek hafta üst düzey teknik toplantıların yüz yüze ve çevrim içi olarak devam edeceğini açıkladı.