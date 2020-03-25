"Almanya corona virüs salgınının daha başında"

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Almanya'nın henüz yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının başında olduğunu söyledi.



Berlin'de basın toplantısı düzenleyen Wieler, Almanya'da eyaletler bazında salgının yayılma hızının değişkenlik gösterdiğini belirtti.



CAN KAYBINDA YAŞ ORTALAMASI 81

Wieler, ülkede Covid-19 bulaşanların yaş ortalamasının 45, ölenlerin yaş ortalamasının da 81 olduğunu kaydetti.



ÖLÜM ORANI ERKEKLERDE DAHA FAZLA

Covid-19 hastalarının yüzde 55'nin erkek, yüzde 45'inin de kadın olduğuna dikkati çeken Wieler, vaka ve ölümlerin her geçen gün arttığına vurgu yaptı.



"SAVAŞMAYA YENİ BAŞLADIK"

Wieler, "Henüz daha bu salgının başındayız. Sürecin nasıl ilerleyeceği belirsiz. Covid-19 ile savaşmaya henüz yeni başladık'' ifadesini kullandı.



Ülkede salgının başından bu yana geniş kapsamlı testlerin yapıldığını aktaran Wieler, şöyle devam etti:



"Sonuç olarak, çok hafif vakaları çok erken teşhis ettik. Düşük seyreden ölüm oranı salgının burada etkili olmadığı anlamına gelmiyor. Beklendiği gibi vaka sayısı artıyor. Şimdi daha disiplinli olmalıyız. Önlemlerin işe yarayıp yaramayacağını ve ne kadar süreceğini söylemek henüz mümkün değil. Durumu her gün yeniden değerlendiriyoruz."



31 BİN 500 ENFEKTE

Ülkede covid-19'a ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşan yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsüne göre Almanya'da virüs bulaşan kişi sayısı 31 bin 554, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 149.



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